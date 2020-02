Euromillones: gana 108 millones y podría perder parte por un test de paternidad

En 2014, Neil Trotter se convirtió en uno de los acertantes del bote del Euromillones. Se embolsó, nada menos que unos 108 millones de euros. La victoria de este mecánico de automóviles fue casi premonitaria: "a esta hora mañana seré millonario", le dijo a su padre mientras adquiría el boleto. Lo que no supo predecir es que justo después de obtener el dinero, llegaría Dawn Scully a exigirle parte de esas ganancias.

Justo después de dar con la combinación ganadora del Euromillones, Scully reclamó dinero a Trotter, pues alegaba que él era el padre de su hijo que entonces tenía 18 años y tenía que pagar su manutención. Según ella, se quedó embarazada solo unas semanas después de separarse de Neil Trotter., según informa 'Metro'.

Mientras tanto, el ganador del Euromillones sostiene que no solo no es su hijo, sino que no ha tenido ningún tipo de contacto con Scully.

La mujer llega incluso a dar detalles de la casa de los padres de Neil. Podía, dice,"recordar las alfombras blancas". En declaraciones a Mirror, Neil asegura que "nunca" ha estado en casa de sus padres y que, para más inri, las alfombras son verde.

Le exige 5 millones

De los 108 millones que se embolso Neil del Euromillones, Scully le pide 120.000 euros para compensar la educación infantil que, supuestamente, se perdió de su hijo.

No solo le ha exigido una prueba de ADN, sino que a través de Facebook le dice que lo dejará en paz si le da, al menos, cinco millones. "Mi hijo tiene un padre multimillonario, espero que quieras pagarme y dejarte para siempre, en lugar de tratar con una prueba de ADN y abogados. Con cinco millones sería más que suficiente".

La reclamación del dinero por parte de Dawn desembocó en una batalla judicial que no dio sus frutos por ahora. La mujer desistó por el momento de seguir denunciando a Trotter por miedo a "terminar en bancarrota". Veremos qué sucede en el futuro.