Gana el Euromillones pero pierden su boleto por correo: "Me lo han robado"

A la hora de reclamar un premio de lotería como el del Euromillones el protocolo es claro: acudir con el boleto premiado a una sucursal de loterías antes de que termine el plazo de reclamación. Sin embargo, el jubilado francés Lucien Bolivar no tuvo esa opción ya que en el momento que conoció que había ganado el Euromillones estaba ingresado en el hospital.

"Estuve hospitalizado por una dolencia en el corazón y después estuve convaleciente un tiempo", explica este hombre natural de la región de Savigny-le-Temple en declaraciones al diario 'Le Parisien'.

No podía dejar el hospital en un primer periodo y, más tarde, no podía salir de su casa, por lo que cuando se enteró de que era a él a quien le había tocado El Millón del Euromillones se puso en contacto con la Française des Jeux (FDJ), empresa que gestiona las loterías en Francia, para buscar una alternativa.

La solución fue enviar su boleto premiado a la FDJ por correo, algo que Lucien hizo y recibió incluso un acuse de recibo que confirmaba que el sobre con el boleto premiado había llegado a su destino.

Sin embargo, desde FDJ aseguran que nunca recibieron dicho boleto. "Me lo han robado", afirma Lucien, quien conservó una fotocopia del boleto, pero que no podrá recibir el dinero porque para canjearlo es necesario el documento original.

Este jubilado no verá ni un euro, porque además de que la FDJ no recibió el boleto, señalan también que no habría llegado a tiempo ya que según ellos, el premiado lo envío fuera del plazo de los 60 días establecido en la regulación el Euromillones.