Gana el millón del Euromillones y el mismo día le dicen que superó un cáncer

El martes 12 de noviembre de 2019 fue un día inolvidable para Lynne Price. Esta mujer de 55 años descubrió que había ganado el premio del millón en el sorteo del Euromillones solo 10 minutos después de que los médicos le comunicasen que había superado su cáncer de mama.

"Acababa de leer la carta en la que me decían que había superado el cáncer cuando mi marido David llegó a casa y me dijo que habíamos ganado la lotería", explica Price en declaraciones a 'The Telegraph'.

Price, madre de tres hijos, fue diagnosticada con cáncer de mama en 2015, y tras años de lucha, una prueba en octubre de este año desveló que la enfermedad había desaparecido de su cuerpo.

Great spending the morning with our latest #EuroMillions winners Dave & Lynne. Such a touching story! https://t.co/JNCE7pouHX pic.twitter.com/amlhJlz1js — Effective (@EffComPR) November 12, 2019

Una inmejorable noticia que acompañada del premio en la lotería del Euromillones la dejó "en shock". "Me quedé sin palabras. Me di un baño de dos horas para asimilar los sucedido", añadió.

No es la primera vez que la suerte de la lotería se cruza en el camino de la familia Price. Naturales de New Tredegar (Gales del Sur), este premio del Euromillones es el tercero que toca al entorno familiar.

Son familiares de Ade Goodchild, un hombre de 58 años que se llevó el bote del Euromillones de 82 millones de euros en marzo. Asimismo, la hermana de David, Judith, trabajaba en una fábrica en Cardiff que se llevó una fortuna de la lotería en la década de los 90.

"Todavía no me lo puedo creer. Hemos jugado a la lotería desde siempre. Pagas el boleto pero realmente no esperas ganar un millón", señaló David en relación a la suerte de la familia. Este viernes 15 de noviembre, el Euromillones se juega con un bote de 114 millones de euros.