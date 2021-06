Ganó 200 millones en el Euromillones y así los gasta: donaciones, casas y viajes

El 11 de diciembre, la vida de un apostante francés del Euromillones cambió por completo. Ese día se ganó el bote más alto de la historia de este juego de lotería: 200 millones de euros. El premiado fue un apostante galo anónimo que no ha querido desvelar su nombre pero que sí ha contado al diario 'Le Parisien' cómo gastará parte de su dinero.

Este jubilado, antiguo ejecutivo de alto rango, vive en el sur del país, pero apenas unos pocos saben que se hizo millonario gracias al Euromillones: "Solo los más próximos a mí están al corriente. Es mi deseo y está bien así", señala.

Su vida sigue siendo la misma. Dice que no ha cambiado demasiado por el dinero, pero que ahora tiene "nuevas obligaciones" por las que tiene que "gestionar muchas cosas", algo "absorbente" al principio.

Las primeras inversiones con el dinero del Euromillones

El ganador, apodado "Veinard" para no desvelar su identidad, ya ha utilizado parte del premio. En primer lugar, ha subsanado las necesidades económicas de sus familiares y amigos más próximos. "Todo se hizo en pocas semanas. Era mi prioridad", indica.

A continuación, realizó obras de remodelación en su casa y compró un apartamento en París. "Así podemos disfrutar de la capital cuando nos plazca", detalla.

Asimismo, él y sus familias han disfrutado de varias escapadas por Francia. "Nuestro país es magnífico. Hay lugares que me gustan particularmente a los que he vuelto, y otros nuevos que he descubierto. Tengo en mente más planes de viajes por Francia", cuenta.

La creación de una fundación

Su deseo, más allá de ayudar a los más próximos, es el de ayudar a aquellos en necesidad. Por ello, pretende crear una fundación solidaria y donará parte de su dinero a hospitales. En la actualidad, los primeros pasos para crear la fundación ya se han dado.

"Quiero poner en marcha lo que tenía en mente, pero es un proyecto a largo plazo. Estoy contento de que se pueda llevar a cabo", finaliza.