Los 31 ganadores del Euromillones que perdieron el dinero por no reclamarlo

El sorteo del Euromillones te puede cambiar la vida pero también puede dar lugar a una experiencia amarga difícil de olvidar. Esto no sucede por el hecho de no acertar los números y estrellas premiados en el boleto, si no por no reclamar a tiempo un premio que acreditaba a los ganadores como millonarios.

Por difícil de creer que parezca, esto sucede a menudo en el Euromillones, la lotería más jugada en Europa. Solo en Reino Unido hay en lo que va de año ocho millonarios que no reclamaron su premio, una cifra que aumenta en considerablemente en Francia si nos centramos en el premio de 'El Millón'.

El Euromillones es atractivo para los apostantes europeos por la alta cuantía de sus botes (el de este viernes 11 de septiembre es de 40 millones de euros), y también por la variedad de sus premios: acertantes de primera a décimo tercera categoría y la seguridad de que cada martes y cada viernes va a haber un nuevo millonario por país gracias al premio de 'El Millón'.

Este premio creado en 2014 al que juega cada apostante del Euromillones de forma obligatoria hizo subir el precio del boleto, ya que de los 2,50 euros totales, 30 céntimos se asocian a 'El Millón'. Este es el precio a pagar por asegurar un millonario por sorteo.

En el último celebrado el martes 8 de septiembre, el premio de 'El Millón' fue a parar a las manos de un apostante de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra). Ahora este afortunado dispone de un plazo de tres meses contados desde el día siguiente al sorteo para ingresar el dinero y no perderlo. Le recomendamos no seguir el ejemplo de los franceses de los que hablaremos a continuación.

31 ganadores que perdieron el dinero de 'El Millón'

Por increíble que parezca, en Francia hay 31 personas que ganaron 'El Millón' del Euromillones a las que se les pasó el plazo para reclamar su premio. El último confirmado el 19 de agosto de este año, tras haber ganado el sorteo del 22 de mayo y tener un plazo ampliado para reclamar por el confinamiento.

Desde la creación del sorteo, la Française des Jeux (FDJ), empresa estatal de loterías francesa, señala que el 3,6% de los premios no han sido reclamados. El dinero de estos premios es conservado por la FDJ para ponerlo de nuevo en juego a través de ofertas promocionales como bonos para los apostantes.