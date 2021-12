Euromillones: unos ganadores tienen días para reclamar o perderán el dinero

Los acertantes del Euromillones tienen dos posibilidades ganar este sorteo europeo. Por un lado, el principal se basa en acertar los cinco números resultantes así como las estrellas, que son dos números adicionales entre el 1 y el 12. Pero además, existe otra posibilidad de ganar sin necesidad de haber conseguido esta combinación. 'El Millón' es un premio adicional en el que participan todos los jugadores por el mero hecho de adquirir un ticket.

Tal y como explican desde Lotería Angelita este sorteo asigna de manera automática un código alfanumérico único a cada una de las apuestas realizadas en el Euromillones. "En el caso de apuestas simples, se genera un código para cada uno de los sorteos en los que participa el resguardo. Para apuestas múltiples, se asignarán tantos códigos como su equivalente en apuestas sencillas", apunta la administración de Barcelona.

Cuando un jugador gana cualquiera de los premios, debe reclamarlo a la entidad. Para realizarlo es necesario saber si el boleto se ha adquirido online o a través de un punto de venta autorizado. Lo más importante, es que los premiados en España disponen de un total de tres meses para solicitarlo, mientras que en otros países se extiende hasta seis meses. Ese plazo se acaba dentro de poco para dos ciudadanos británicos, de los que aún se desconoce su identidad, que tendrán que acudir a las administraciones a lo largo de este mes diciembre o perderán todo el bote.

Antes del 15 de diciembre

El primer ganador compró su boleto en Newham (Londres) en junio, apuntan desde The Sun, por lo que ahora mismo solo le queda un día para poder reclamar 'El Millón'. Mañana mismo finalizará el periodo y el legítimo propitario no valida su ticket, el dinero pasará a la administración para que gestione su destino. El segundo posible ganador lo compró en julio en la isla de Angleseym por lo que la fecha límite para reclamar el millón de euros correspondiente será el próximo 29 de diciembre. Si se acaba el plazo, no podrán recibir el dinero en ningún otro momento.

Dependiendo del país, el dinero va destinado a propuestas diferentes. España, por lo general, recauda este dinero para las arcas de Hacienda, apuntan desde TuLotero. Mientras que en Reino Unido, los fondos de los botes que no han sido reclamados una vez finaliza el plazo, se destinan iniciativas solidarias o a proyectos propios de la Lotería del país.