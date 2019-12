Euromillones: el hombre que ganó siete veces la lotería dice cómo lo consiguió

La lotería que reparte más premios y de mayor cantidad en Europa es el Euromillones. Este viernes 27 de diciembre hay en juego un bote de 38 millones después de que el martes no hubiese ningún acertante de primera categoría, lo que hace que el sorteo de hoy sea una gran oportunidad para convertirse en millonario.

Las probabilidades de ser acertante de primera categoría del Euromillones son pocas, concretamente una entre 116 millones, pero si se siguen ciertas pautas estas aumentan. En esta ocasión presentamos los consejos de Richard Lustig, un hombre que estaba arruinado pero que ahora es millonario gracias a ganar la lotería siete veces.

Mira también Un español gana el bote del Euromillones y se lleva 49 millones de euros

En su libro 'Learn How to increase your chances of winning the lottery' (Aprende cómo incrementar tus probabilidades de ganar la lotería), Lustig desvela la fórmula que le hizo ganar un millón de euros.

"La lotería es un juego creado por humanos, lo que significa que al final del día, tiene que ser ganable", dice Lustig, antes de introducir sus consejos para ganarla:

-Compra más boletos. Cuantos más boletos compres, más probabilidades de ganar tienes. Aquí es importante no gastar dinero de más.

-Crea un grupo de lotería donde reúnas dinero de apostantes de lotería. Esto implica que se tiene un mayor número de boletos y, por tanto, todos tienen más probabilidades de llevarse el bote.

-No elijas números consecutivos. Estudios demuestran que son los que menos aparecen en los premios. Tampoco es recomendabe elegir números de la misma decena o que terminen con el mismo dígito.

-Apuesta a juegos de lotería poco populares. Intenta apostar en juegos con menos apostantes, así se disparan las posibilidades de ganar dinero.

-No jueges con tu fecha de cumpleaños. Existe una tendencia extendida de apostar con números relacionados con la fecha de nacimiento. Por ello, muchos de los números de los apostantes van del 1 al 31. Si eliges números superiores se disparan las probabilidades de no compartir premio con tras personas.