Euromillones o Lotería de Navidad: ¿qué sorteo es más probable ganar este año?

El sorteo de Lotería de Navidad, uno de los más esperados en España, ha comenzado su cita puntual este mismo jueves 22 de diciembre. Ya desde las 09:13 horas de la mañana comenzaban a girar los bombos en el Teatro Real de Madrid y los niños de San Ildefonso sacaban la primera bola. Uno de los primeros premios en salir ha sido el quinto con el número 62391, con 6.000 euros al décimo. Y tan solo unos minutos después, se ha cantado el segundo premio, con el número 04074 y al que le corresponden 125.000 euros al décimo.

Pero este no es el único sorteo disponible en España. Entre los más jugados están la Primitiva, la Bonoloto o el Sorteo de la ONCE, aunque también destaca el sorteo de Euromillones. Un juego compartido con hasta nueve países de toda Europa, a saber España, Francia, Reino Unido, Portugal, Irlanda, Austria, Bélgica, Suiza y Luxemburgo. Todos los jugadores pueden hacerse con un bote millonario cada martes y jueves, y dependiendo de si el bote se lo ha llevado alguna acertante, el dinero del premio aumenta. Sin embargo, no todos estos sorteos tienen las mismas probabilidades de ganar el premio. Veamos cuáles son las opciones y qué caso es más rentable.

¿Cuál es el sorteo más rentable?

El sorteo del Euromillones, que permite hacer millonarios a los participantes dos veces a la semana, tiene una probabilidad de 1 entre 139.838.160. Pero la ventaja de este es que dispone de un sorteo adicional conocido como 'El Millón'. Se trata de un código alfanumérico incluido en cada uno de los boletos por el cual los usuarios pueden ganar hasta un millón de euros extra sin necesidad de acertar la combinación del Euromillones.

Algunos de los nueve países disponen de sorteos exclusivos, como el Euromillones Plus de Irlanda, que ofrece una rifa única de 10 premios de 5.000 euros en cada sorteo, o 'Joker' de Luxemburgo, que da la oportunidad de ganar hasta 500.000 euros acertando seis números en su orden correcto.

En cambio, en el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad, para que te toque el Gordo hay unas probabilidades de una entre 100.000 opciones de recibir el premio máximo de la Lotería de Navidad, es decir, del 0,00001%. En concreto, en el bombo se introducen un total de 100.000 bolas de números desde el 00000 hasta el 99.999. Asimismo, si no aspiramos al mayor premio, las posibilidades de que teniendo un solo décimo toque alguno de los premios disponibles es del 5%, y del reintegro hasta el 9,99%.