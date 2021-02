Euromillones: los millonarios que se quedaron sin dinero por perder el boleto

Este martes 16 de septiembre es un día histórico en lo que concierne al Euromillones. El sorteo del juego de lotería más popular de Europa pone en juego un bote de 179 millones, después de que en los anteriores no hubiese acertantes de primera categoría. Un apostante puede llevarse uno de los premios más altos de la historia de la lotería, pero para hacerlo deberá llevar a cabo varios trámites más allá de acertar los números y estrellas.

Loterías y Apuestas del Estado hace hincapié en que los jugadores comprueben lo antes posible sus boletos una vez celebrado el sorteo. Y es que las dos causas más comunes por las que el ganador pierde el dinero son que pase el plazo para la comprobación del boleto o que este esté deteriorado o se haya extraviado.

En este sentido, en España el plazo límite para reclamar y cobrar un premio del Euromillones es de tres meses desde el día siguiente a la celebración del sorteo. Este se puede ampliar un día si la última jornada de los tres meses fuese festivo en la localidad en la que se compró el boleto. Asimismo, si el boleto está deteriorado tendrá que ser comprobado por Loterías del Estado con el fin de verificar su autenticidad.

Lo que no tiene remedio es la pérdida del boleto del Euromillones. Su presentación es obligatoria si se quiere cobrar el dinero, así que es fundamental guardarlo a buen recaudo o jugar online.

En la historia de las loterías internacionales hay dos casos muy populares en los que los apostantes habían ganado millones, pero por diferentes razones perdieron el boleto y, por ende, el dinero. Estas son sus historias.

"Perder ese dinero fue una tortura"

En 2001, los británicos Martin y Kay Tott ganaron el bote de 3,4 millones de euros en la lotería nacional británica. Seis meses después del sorteo vieron un anuncio con el número premiado y se dieron cuenta de que era el que habían elegido en su boleto.

¿El único problema? No consiguieron encontrar nunca el boleto. Estaban seguros de que habían ganado. De hecho, el ordenador del establecimiento de loterías en el que habían comprado el boleto confirmó la compra, pero las reglas de este juego de lotería establecen que un boleto perdido debe ser reportado en un plazo máximo de 30 días.

La empresa de loterías Camelot deliberó durante 45 días y finalmente comunicó a la pareja que no recibirían el dinero. Martin se pasó cinco años de su vida luchando por el premio en los tribunales pero nunca consiguió nada.

"Perder ese dinero fue una tortura. Durante mucho tiempo perdí el sentido de quien era. Ahora puedo decir que estoy aliviado de no haber recibido los millones. No había garantía de que me diesen felicidad", explicó Martin al diario 'Daily Mail'.

Comprobó mal los números y tiró el boleto

Otra historia rocambolesca es la del americano Erick Onyango. En 2013 entró en la web de la lotería Powerball a comprobar sus números. Vio que los de su boleto no coincidían con los premiados y tiró el tique a la basura.

Sin embargo, lo que realmente había leído en la web eran los números premiados del sorteo anterior: loterías todavía no había actualizado los números premiados del nuevo sorteo. En realidad, el boleto de Onyango estaba premiado con un millón de dólares (823.000 euros). El boleto se había perdido para siempre pese a los esfuerzos de su propietario para encontrarlo. Nunca pudo reclamar su premio.