Euromillones: pierde más de 4 millones de euros a pesar de acertar los números

Para muchos jugar a la lotería o el Euromillones es una tradición familiar. Semana tras semana adquieren los mismos números con la ilusión de llevarse un pellizco del premio. De hecho, un ciudadano francés que llevaba más de 15 años jugando al sorteo se llevó un millón de euros el pasado diciembre después de acertar la combinación con las cifras que le habían sugerido sus nietos.

El caso de Terry Davies (44 años) y Samantha Eves (50 años) es muy diferente. Ellos no tuvieron tanta suerte con el último premio y perdieron 4,3 millones de euros. La pareja de Wexford, una localidad al sureste de Irlanda, afirman a The Sun que se encuentran totalmente destrozados puesto que los números ganadores eran la combinación con la que siempre jugaban.

Davies asegura que comenzaron a utilizar la combinación 32, 33, 35, 44, 47 y 3 en 2018 en la Lotería Nacional del Reino Unido, conocida como 'Set for Life'. Este sorteo ofrece 10.000 libras mensuales a los ganadores durante un periodo de 30 años. Sin embargo, una decisión vital cambio por completo su suerte.

No podían comprar el boleto

Al mudarse a Irlanda quisieron seguir la tradición y apostar los mismos números en el Euromillones. Sin embargo, seis semanas después trasladarse, se dieron cuenta de que en el sorteo 'Set for Life', al que ya no podían jugar porque no se encontraban en el país, había lanzado una nueva combinación ganadora y coincidía precisamente con la suya. "¿Conoces ese sentimiento, que un día vas a ganar la lotería? Yo tuve esa sensación", dijo Davies.

Aunque en las primeras horas se enfadaron mucho, ahora la pareja se ríe de la situación. De hecho, bromean diciendo que hubieran gastado el dinero en unas vacaciones a las Islas Maldivas con toda clase de lujos. Eves, por su parte, asegura que con esa fotuna se hubiera comprado muchos caprichos como prendas de ropa, una casa nueva o un coche para sus hijos. Ahora los británicos seguirán probando suerte con el resto de sorteos que se juegan en Irlanda, entre los que se incluye el Euromillones.