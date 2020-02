Euromillones: no reclama el premio en dos meses y pierde un millón de euros

El ganador de 'El Millón' del Euromillones en Francia del sorteo del 20 de diciembre de 2019 tuvo casi dos meses para reclamar su premio, concretamente hasta este martes, pero no lo hizo.

La empresa de loterías francesa Française des Jeux buscaba desesperadamente al ganador en las últimas semanas, publicando llamadas de atención en las redes sociales, con el fin de que el ganador reclamase su premio de 1.047.023 euros.

Según los datos disponibles, este había validado su boleto en un local del centro comercial Grand Littoral de Marsella, pero en ningún caso apareció por allí o por otro local oficial de venta del Euromillones para hacerse con el dinero.

Según informa el diario '20 Minutos' en Francia, el ganador no ha dado señales de vida y sigue siendo a día de hoy desconocido. En consecuencia, pierde definitivamente su premio millonario que irá destinado integramente a las arcas del Estado galo.

No es la primera vez que un ganador del Euromillones no reclama su premio a tiempo. De hecho, al menos 10 personas que debían de ser millonarias en Reino Unido no lo fueron finalmente por cometer este error.

Euromillones y Loterías del Estado hacen hincapié en revisar los boletos lo antes posible tras la celebración de los sorteos para evitar estas desafortunadas situaciones.