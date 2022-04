Europa desoye el ultimátum del Kremlin y pagará el gas ruso en euros o dólares

El comisario europeo de Asuntos Económicos, Paolo Gentiloni, ha restado importancia al ultimátum ruso sobre el pago del suministro de gas en rublos y ha subrayado que se seguirá abonando el gas en euros o dólares porque así es como se prevé mayoritariamente en los contratos. "No veo ninguna trampa. Creo que los contratos que tenemos son al 97 por ciento en euros o dólares. Respetamos los contratos y vamos a pagar en euros o dólares", ha explicado Gentiloni en declaraciones a la televisión italiana Tg2.

"Con el paso de las horas creo que entendemos que las amenazas y los ultimátum de (Vladimir) Putin" sobre el pago del gas en rublos "no son tan definitivos", ha argumentado. Para Gentiloni, los "ultimátums" de Moscú sobre el gas "no son tan amenazadores" y ha recordado que este viernes el precio del gas se ha recuperado tras el "rebote" del jueves. En cuanto a la solicitud de Ucrania de ingreso en la UE, "el camino (...) comenzó formalmente en el último Consejo Europeo. "Ahora la Comisión debe dar una opinión y lo hará lo más rápido posible. Sabemos que el camino no es corto, pero es importante que el pueblo ucraniano tenga esta perspectiva", ha apuntado.