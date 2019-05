Save the Children no renueva a Cristiano como embajador en pleno litigio en USA

El futbolista de la Juventus Cristiano Ronaldo fue desde 2013 embajador de la ONG británica Save the Children, dedicada a la atención mundial de la Infancia. CR7 fue nombrado embajador global en enero de 2013. Parte de su labor estaba enfocada a rentabilizar los más de 230 millones de seguidores en redes sociales del exmadridista. Así, el conocido deportista usaba sus redes para poner el foco en la infancia más vulnerable del mundo y pedir a sus fans que hagan más para ayudar a los niños, tanto en su propio entorno como en los del resto del mundo.

Ronaldo participó activamente en temas como los refugiados de Zaatari -el campamento de refugiados al norte de Jordania que acoge a 80.000 sirios- o el terremoto de Nepal de 2015. Según ha podido confirmar este medio, la ONG Save the Children ya no cuenta con CR7 como embajador desde verano de 2018. Una situación que había sido silenciada por ambas partes y de la que no había noticias.

"No está relacionado con el caso de violación"

Desde la oficina en Madrid de esta entidad no gubernamental matizan que "no se le ha despedido, sino que se ha evaluado la alianza con el jugador y se ha decidido no renovar la misma". En esta ONG aseguran a este medio en que el cese de esta relación no está relacionado con el caso de presunta violación por la que se juzga a Ronaldo en un juzgado de Las Vegas por unos hechos acontecidos en 2009.

Y apuntan que el futbolista y la entidad benéfica "dejaron de colaborar" en julio de 2018. Justo tres meses después, la modelo Kathryn Mayorga acusó al portugués de haberla violado en junio de 2009 y de haber comprado su silencio con 375.000 dólares (unos 330.000 euros). Los hechos ocurrieron en el hotel Palms Casino Resort, de Las Vegas.

Un proceso judicial en marcha que se aborda a menudo en la prensa estadounidense desde 2018. De hecho, el pasado 21 de marzo 'The New York Times' publicó que la Juventus de Cristiano Ronaldo solicitó a los organizadores del torneo amistoso International Champions Cup no pisar suelo estadounidense. ¿El motivo? Garantizar que CR7 no corriera ningún tipo de riesgo y fuera detenido por las autoridades.

El supuesto escándalo sexual, que trae de cabeza al astro, habría estallado en abril de 2017, cuando el periódico alemán 'Der Spiegel' difundió información obtenida en los documentos del Football Leaks y detalló lo ocurrido en aquella época, cuando el jugador aún no había sido fichado por el Real Madrid.

Embajador de Save The Children

La labor de Ronaldo con la mencionada ONG fue muy intensa y fructífera. Una de sus acciones más populares era la que permitía a los fans del astro del balón hacerse un selfie con él, a través de su aplicación CRSelfie CR7Selfie: Fans with a Cause App. Se puso en marcha en 2016. La aplicación, disponible en las tiendas de Apple App y Google Play tiene un coste de 1,99 euros por descarga y tenía un porcentaje de los beneficios de todo el mundo para Save the Children. La App sigue estando activa, pero Save the Children ya no participa de los beneficios de esta campaña.

Ronaldo también se posicionó a favor de los niños como la grandes víctimas de la guerra de Siria. El futbolista realizó varias campañas solidarias, que demostraron su compromiso con la Infancia y justificaban su papel como embajador global. En 2015 invitó al niño hijo del inmigrante sirio que fue zancadilleado por una camarógrafa húngara a entrar a la cancha con él. También en ese año cubrió los gastos de la cirugía cerebral de un niño de 10 meses, recaudó fondos para los afectados por el tsunami de Indonesia en 2004 y cubrió los costes del tratamiento de un paciente de cáncer de 9 años de edad.

Dimisiones en el seno de la ONG

Por su parte, Save The Children no es una ONG libre de escándalos. En abril de 2018, el presidente internacional de la organización británica, Alan Parker, presentó su dimisión debido a la "compleja mezcla de retos" que afronta la ONG. Y es que la organización se había visto envuelta desde febrero de ese mismo año en un escándalo causado por presuntas agresiones sexuales por parte de cooperantes humanitarios que afectó a diversas organizaciones similares.

El diario 'The Sunday Times' desveló entonces que Save the Children registró 31 casos de incidentes relacionados con abusos sexuales en 2017, diez de los cuales fueron puestos en conocimiento de la policía. A finales de febrero, un grupo de trabajadores de Save the Children había divulgado una carta pública en la que pedían "responsabilidades al nivel más alto de dirección" por los escándalos sexuales, "empezando por la salida de Alan Parker".