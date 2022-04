Extremadura acelera en la carrera por la explotación de litio, el nuevo oro blanco. 

Extremadura no quiere perder la carrera del litio. El ‘oro blanco’ es un mineral considerado crítico por parte de la Unión Europea y vital para la nueva movilidad y la fabricación de baterías para los vehículos eléctricos. Su precio, que ya era elevado, se ha disparado tras la invasión de Ucrania y ha pasado de los 9.500 dólares la tonelada que costaba en enero de 2021 a los 80.000 de la actualidad. La comunidad presidida por el socialista Guillermo Fernández Vara cuenta con dos de los principales yacimientos de litio de Europa, junto a Cáceres y en el municipio, también cacereño, de Cañaveral. La concesión para explotar el primero se halla inmersa en un ya largo proceso judicial, pero respecto al segundo, y según ha podido saber La Información de fuentes cercanas a la Junta de Extremadura, será sometido de manera “inmediata” al trámite de información pública y consultas.

De manera oficial, desde la Consejería para la Transición Ecológica y Sostenibilidad del gobierno extremeño se reconoce que “en la actualidad se está tramitando la concesión de explotación del yacimiento de Las Navas”, en Cañaveral, y el proyecto y el estudio de impacto ambiental que incluye el mismo serán sometidos “próximamente” al trámite de información pública y consultas. Distinta es la situación del proyecto de San José de Valdeflórez, junto a la capital cacereña, ya que “el permiso de investigación”, solicitado por la australiana Infinity Lithium, “fue denegado y se encuentra recurrido por parte de la empresa promotora ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura”. Así, la Junta“está a la espera de esta resolución judicial”.

De cualquier manera, el Gobierno extremeño insiste en que “se limita estrictamente” a la tramitación de estos permisos conforme a la normativa vigente y “no entra a valorar en ningún caso las actuaciones de las empresas promotoras”. Pero Guillermo Fernández Vara, cuando se supo que Sagunto (Valencia) se llevaba la macrofactoría de baterías para coches eléctricos de Volkswagen a la que también aspiraba su región, ya puso precio a las empresas que quieran extraer litio de la región. El litio que tiene Extremadura “se explota aquí o no sale de aquí”, aseguró tajante entonces.

En este sentido, la empresa Lithium Iberia, propiedad de diversos inversores españoles, y su socio estratégico Phi4Tech -en la que ha entrado como consejero y accionista el expresidente de Indra, Telefónica y Prisa, Fernando Abril Matorell- parece que ha ‘hecho los deberes’ puestos por Fernández Vara en torno a la mina de Las Navas en Cañaveral. En octubre de 2021 presentó ante la Junta su proyecto extractivo, que prevé una inversión de más de 300 millones de euros, que dará trabajo a más de 400 empleados, en una explotación de 19 años, con los seis primeros a cielo abierto y los 13 restantes en subterráneo para una producción media de 2,3 millones de toneladas de litio por curso, así como 30.000 de hidróxido de litio. Además, el proyecto incluye un programa de restauración del terreno en el tercer ejercicio tras el comienzo de las labores de extracción.

El proyecto de Cañaveral de Lithium Iberia y Phi4Tech, que incluye una planta de ingeniería y tratamiento junto a la mina y otra de fabricación de cátodos en los alrededores, en un lugar aún sin determinar, cuenta con el apoyo del alcalde de la localidad, Jacinto Sánchez, de ‘Alternativa por Cañaveral’, y de los municipios colindantes de la Mancomunidad Riberos del Tajo, a la que pertenece Cañaveral. Eso sí, la mina cuenta, por contra, con oposición vecinal, en torno a la ‘Plataforma no a la mina de Cañaveral’, que alega para su postura ante la mina de Las navas graves problemas ecológicos y medioambientales, y desde la que se viene acusando a la Junta de Extremadura y a Fernández Vara de “poner una alfombra roja” a los promotores de la explotación en contra de los intereses de los vecinos. Pese a todo, la compañía confía en poder tener los permisos a lo largo de este año 2022 y comenzar a extraer litio de la misma en 2023.

Ya el pasado año, Phi4Tech presentó, junto a Fernández Vara, su proyecto de fábrica de baterías en Badajoz, que se aprovisionará con los cátodos procedentes del litio de Cañaveral. La empresa, que cuenta con una planta piloto experimental de celdas de baterías en Noblejas (Toledo), explicó que la fábrica de la capital pacense contaría con 177.000 metros cuadrados y generaría 200 empleos directos en su primera fase, 500 en pleno funcionamiento y una inversión total de 400 millones de euros. El presidente extremaño tendría así en su región, como desea, toda la cadena de valor del litio.

Distinta es la situación de la explotación de San José de Valdeflórez, en la Sierra de la Mosca, junto a la capital cacereña, que cuenta, de momento, con la rotunda oposición del Ayuntamiento de Cáceres, dirigido por el socialista Luis Salaya, y una fortísima oposición vecinal. Además de la denegación del permiso de explotación por parte de la Junta, que dirime ahora el TSJEX tras el recurso de la empresa promotora, la australiana Infinity Lithium. En otoño pasado, el CEO de la compañía, Ryan Parkin, ya aseguraba, en una declaraciones exclusivas para la Información, que irían hasta el final para poder extraer litio en San José de Valdeflórez y usarían todos sus recursos para poder convencer a la ciudadanía y a las autoridades de la bondad de su proyecto.

La empresa, por entonces, ya había modificado su proyecto, al pasarlo de explotación a cielo abierto a subterráneo, y ahora ha creado una nueva filial, Extremadura New Energies (ENE), con un nuevo consejero delegado, Ramón Jiménez, y ha emprendido, además, una intensa labor de ‘lobby’ para convener a todos de la “bondad” de un proyecto que crearía 700 puestos de trabajo en Cáceres. Así, ha conseguido el apoyo del Círculo de Empresarios de Badajoz, de la Cámara de Comercio, y se muestra abierta a reunirse con la ‘Plataforma salvemos la Montaña de Cáceres’, que encabeza la fuerte oposición vecinal al proyecto, o con las autoridades locales. Pero desde el ayuntamiento, la postura, apoyada por todos los grupos políticos excepto Ciudadanos, es la misma desde hace meses o incluso años: “el proyecto de la mina está enterrado y muerto”, repite insistentemente el alcalde. “La Junta de Extremadura está a la espera de la resolución judicial”, dicen desde el Gobierno. Una resolución que, no puede demorarse mucho en le tiempo, aunque los tiempos judiciales son lentos, si Extremadura no quiere perder la carrera del litio, el nuevo 'oro blanco'.