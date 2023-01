EY advierte de que el recorte de gas en Europa a 2030 amenaza a los contratos

La Comisión Europea (CE) propuso en mayo del año pasado que los países de la Unión Europea (UE) incrementaran su objetivo de ahorro energético para 2030, de manera que consuman un 30% menos de gas y aceleren su objetivo de energías renovables. Todo bajo el contexto de la invasión de Rusia a Ucrania. Meses después los Estados miembro acordaron un recorte del 15% hasta primavera.

La medida ha resultado y Rusia cada vez va teniendo menos peso en las importaciones de combustibles fósiles de la UE. Sin embargo, un informe de la consultora EY para la Fundación Naturgy advierte de que si Bruselas fija una reducción de la demanda de gas a 2030 "demasiado estricta" dificultaría la renovación de los contratos a largo plazo. "Previsiblemente afectará negativamente sobre la oferta de GNL por el posible desincentivo de las inversiones de las plantas de licuefacción, lo que presionaría al alza los precios de gas y dificultaría la renovación de los contratos a largo plazo", subraya el documento.

También sostiene que esta situación podría mantener estructuralmente altos los precios del gas, "distorsionando la competitividad industrial de la UE y ralentizando el proceso de descarbonización de otras economías menos exigentes en cuestiones climáticas, que podrían sustituir el gas natural por otros combustibles (carbón o petróleo)". En opinión de los autores del estudio, bajo una coyuntura de precios y de seguridad de suministro, los contratos a largo plazo deberían jugar un papel relevante como elemento estabilizador".

La UE importó en 2021 de Rusia el 40% del gas que consumió, el 27% del petróleo y el 46% del carbón, lo que se tradujo en 148.000 millones de euros en ingresos para Moscú. Ahora el plan de Bruselas pasa por que se pueda prescindir de 100.000 millones de metros cúbicos (bcm) de gas ruso, de los 155 bcm que importó el año pasado por tubo y barco -en forma de GNL-. Estados Unidos, Noruega, Catar o Argelia son ahora algunos de los proveedores con los que el Viejo Continente ha intensifcado sus relaciones.

Precios volátiles

"Entender el funcionamiento de los mercados europeos de gas, es clave para comprender su papel durante los próximos años como fuente de energía de transición en el mix energético europeo, en tanto no se produzca un mayor despliegue de los gases renovables, así como los impactos de la situación coyuntural", apunta la consultora.

Durante las últimas décadas, la UE ha ido evolucionando en su modelo de contratación del gas natural. Antes del año 2000, la mayoría de los contratos eran bilaterales y con compromisos a largo plazo. Sin embargo, tras la liberalización del mercado interior de la UE, se dio una mayor negociación en mercados a corto plazo. Los precios del índice holandés TTF se convirtieron en la referencia para el resto de Europa.

De este modo, los cargadores gestionaban el riesgo de precios negociando en el TTF o vinculando sus contratos al precio de este, incluso si entregaban el gas en otra parte de Europa. Esto convirtió al TTF en el mercado más líquido de Europa, lo que ha provocado que países productores (principalmente Noruega) hayan optado por vender parte de su producción directamente en los 'hubs', reduciéndose durante los últimos años los contratos a largo plazo. No obstante, estos siguen representando en capacidad nominal un 80% sobre la demanda de gas de la UE: 290 bcm por gasoducto y 70 bcm por GNL en 2021.

Tras la alta volatilidad de precios registrada en el último año, se ha puesto en marcha un nuevo índice de precio que desplace al TTF para el GNL. La Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía (ACER) pone de manifiesto que estos contratos a largo plazo podrían seguir reduciéndose significativamente hasta 2030, siendo los contratos con Noruega los primeros en expirar. Si bien los contratos con Rusia tienen mayor duración, existiendo alguno hasta 2045, aunque tras las invasión a Ucrania queda la incertidumbre sobre su cumplimiento.

"Hay que tener en cuenta que, antes del inicio del conflicto ruso-ucraniano y debido a los objetivos climáticos fijados por la UE de neutralidad climática en 2050, los contratos a largo plazo no solían alargarse más allá de esta fecha, con el fin de dinamizar la entrada de gases más sostenibles. Sin embargo, ante la compleja situación coyuntural, la seguridad de suministro ha tomado un papel muy relevante en la estrategia energética europea, poniéndose de manifiesto la importancia de esta tipología de contratos a largo plazo, dado que pueden cumplir un importante papel estabilizador de precios y de seguridad de suministro", indica EY.

Naturgy y Argelia

Naturgy y Sonatrach cerraron la revisión del precio de su contrato de suministro de gas natural en octubre del año pasado tras meses de negociaciones, aunque solo para 2022. El nuevo precio sería de aplicación retroactiva para los volúmenes suministrados hasta finales del año. Ahora, las dos compañías continúan negociando en el marco de las cláusulas contractuales los precios aplicables para el 2023.

El presidente de la compañía, Francisco Reynés, ya ha dicho que la negociación no será ni rápida ni fácil. "La situación aún no es muy cierta, pero llegaremos a un acuerdo aunque no puedo asegurar que sea ni fácil ni rápido", ha afirmado. Según Reynés, la única razón por la que la revisión de precios se cerró solo para 2022 y no para tres años como estipulan sus contratos es por la "altísima volatilidad de los precios de los commodities".

Naturgy y Sonatrach explican que los contratos actualmente en vigor fueron firmados hace más de 20 años con vigencia hasta 2032 para un volumen anual del orden de 5 millones de metros cúbicos (bcm) y suponen "compromisos firmes de volumen, tanto de suministro" para la firma argelina, como de retirada obligada de gas para la gasista española vía cláusulas 'take or pay'.