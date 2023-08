Faconauto teme que el parón político complique la renovación del Plan Moves

La Federación de Asociaciones de Concesionarios de la Automoción ha declarado a 'Europa Press' que no quiere "una paralización del mercado", y por ello que la renovación no vaya más allá del 31 de diciembre debido al parón político. En el caso de renovarlo temen que no haya plazo suficiente para su aprobación o para una prórroga del actual programa.

Fuentes de Faconauto considera esencial que el plan esté operativo en 2024, año que debería ser "de inflexión" para conseguir un despegue perceptible del mercado de vehículos electrificados en España, "dado el retraso que arrastramos en su implantación, tanto en su cuota de mercado como en el despliegue de los puntos de recarga".

Sobre el Moves III, que termina el próximo 31 de diciembre, las estimaciones del IDAE, a falta de los datos exactos de la comunidades autónomas, apuntan a que en julio se había cubierto un 75% del presupuesto de 1.200 millones.

Para Faconauto, el Plan Moves es una "buena herramienta" y su partida presupuestaria es importante en cuanto a "su dimensión económica". No obstante, la patronal considera que el programa necesita mejoras para que "sea más eficaz", como ayudar a las comunidades autónomas en la gestión, haciendo un trabajo previo de homogeneización, así como agilizar el proceso o implementar un sistema de ayuda preconcedida con un descuento directo en la factura de la compra del vehículo, para que el comprador sienta "que se lleva el descuento puesto".