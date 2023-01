La factura de la luz de enero se perfila como la más barata en dos ejercicios

La cuesta de enero será algo menos empinada este año gracias al respiro en la factura de la luz. Los clientes acogidos a la tarifa regulada pagarán entre 50 y 60 euros en el primer mes del curso, encaminándose así a ser el recibo más barato en los últimos dos años.

Esta bajada en la factura de la luz se produce gracias a la mayor presencia de las renovables en el mix de generación. En concreto, a más producción mediante energía solar o eólica, más barato es el precio de la electricidad en el mercado mayorista. En los últimos días ha dominado el viento gracias al temporal Gérard y se ha hundido la producción con gas. El viento ha llegado incluso a generar más de la mitad de la energía producida en España en determinadas franjas horarias.

"Mirando el comportamiento de la eólica de aquí a final de mes, el viento afloja algo, pero nos da una media horaria que ronda los 10 GWh, cifra nada despreciable, por lo que los precios en esos días serán algo más caros pero tampoco mucho más. Queda un tercio del mes y no es descabellado pensar que la factura pueda quedar entre los 55 y 60 euros", señala a La Información Francisco Valverde, responsable de renovables en Menta Energía.

Para el cálculo del precio de la factura, Valverde ha utilizado un consumidor tipo con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y un gasto anual de 3.500 kilovatios hora (kWh). Pero el experto en energía va más allá y deja titulares que invitan al optimismo tras la fuerte subida de precios que se registró en 2022.

Algo de optimismo

En este sentido, si una vez concluido enero el recibo se queda en los 50 euros, sería la tercera factura más barata desde que se comenzara a aplicar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor (PVPC) -en enero de 2014-. De su parte, si sube hasta los 55 euros estaría entre las 14 facturas más baratas, mientras que sin finalmente alcanza los 60 euros se encuadraría en el top 38 de las facturas más baratas.

En diciembre de 2022, la factura de la luz subió un 10,24% respecto a la de noviembre pese a las constantes bajadas del precio de la electricidad en el mercado mayorista y se situó en 69,51 euros. En el conjunto del año, los recibos de un consumidor medio acogido a la tarifa regulada se incrementaron casi un 33% de media respecto a 2021 y sumaron 1.095,42 euros, lo que supone pagar 270,5 euros más que el año anterior.

De su lado, en lo que llevamos de 2023, el precio medio de la electricidad es de 70,45 euros/MWh, mientras que en el mismo periodo de 2022 era de 192,49 euros/MWh, es decir, casi tres veces más caro. El precio de la electricidad también se contiene gracias a la excepción ibérica. Según la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, desde el 15 de junio del año pasado hasta el 8 de enero de 2023, el tope al gas ha supuesto un ahorro de 4.577 millones de euros para los hogares españoles.

Antes de que estallara la crisis energética en verano de 2021, al calor del incremento del precio del gas y los derechos de emisión de CO2, un cliente acogido a la tarifa regulada ha venido pagando menos por la factura de la luz, según los datos publicados por la CNMC. De hecho, se ha acusado a muchas eléctricas de inflar el precio a los clientes del mercado libre bajo las premisas de que estas tarifas ofrecen una mayor estabilidad.

Ahora bien, con la electricidad totalmente disparada tras la invasión de Rusia a Ucrania en febrero de 2022, la realidad es que el cliente en el mercado libre ha salido ganando porque ha pactado un precio menor que el del mercado mayorista con su comercializadora. Además también se ha beneficiado de la rebaja fiscal del Gobierno. Ahora queda por ver si se mantendrá esta tendencia de precios más bajos en el pool y, por tanto, vuelve a compensar el PVPC.

Nueva tarifa regulada

La Comisión Europea (CE) impuso a España una revisión de la tarifa regulada como condición para aprobar la excepción ibérica. El Ejecutivo pretende dotarla de una "mayor estabilidad" introduciendo una señal de precios a los productos a plazo. Quedaría así configurada como una cesta con referencia el mercado gestionado por OMIP, en el que se incluye un reparto de pesos entre el producto mensual, trimestral y anual.

Competencia no ha quedado muy conforme con el planteamiento del Ejecutivo y considera que el ahorro será nulo para el consumidor. "En término medio, no supone una ganancia relevante en estabilidad para este tipo de consumidor", señala en su informe -no vinculante- al proyecto de Real Decreto para modificar la metodología de cálculo de la tarifa regulada de la luz.