Facua denuncia que 'Mundo Crypto' no devuelva las reservas a los no asistentes

Facua-Consumidores en Acción ha denunciado a Mundo crypto "por quedarse con el dinero de la reserva de las entradas de aquellas personas inscritas que finalmente decidan no asistir a su feria de criptomonedas, así como por cobrar unos gastos de gestión a los asistentes cuya cantidad no especifica". Según la organización, la denuncia ha sido interpuesta ante la Dirección General de Comercio y Consumo de la Comunidad de Madrid.

En un comunicado, Facua indicó que el evento Mundo crypto Metaverse Day, que se celebra este sábado 27 de agosto en el Wizink Center de Madrid y que se promociona como gratuito, cobra 47 euros en concepto de "reserva de tu asiento". Tal y como puede leerse en su página web, con esta cantidad "reservas el derecho al acceso al evento y aseguras tu plaza. Una vez en el evento y tras validar tu entrada en el control de accesos, procederemos al reembolso del importe de la entrada excluyendo gastos de gestión en un plazo máximo de 7 días hábiles". Sin embargo, también especifica que "en el caso de que no asistas al evento o no valides tu entrada, perderías el derecho al reembolso y al 100% del importe".

En este sentido, la asociación señaló que "se impone una penalización a los usuarios cuando no se acredita ninguna clase de perjuicio o daño efectivo para la feria, puesto que el evento puede desarrollarse con plena normalidad pese a que haya personas que decidan no asistir -muestra de ello es que se promociona como 'gratuito'- y que no llegan a beneficiarse de las charlas y conferencias que se imparten. Es más, se les obliga al abono de cantidades por servicios de los que no han disfrutado".

Facua recordó que el artículo 87 del Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias, considera una cláusula abusiva "la retención de cantidades abonadas por el consumidor y usuario por renuncia, sin contemplar la indemnización por una cantidad equivalente si renuncia el empresario".

El mismo artículo contempla también como cláusula abusiva "el abono de cantidades por servicios no prestados efectivamente […] o la fijación de indemnizaciones que no se corresponden con los daños efectivamente causados". De igual forma, a aquellos usuarios que han reservado su entrada y acudan al evento, Mundo crypto señala que se les devolverán los 47 euros de la reserva "excluyendo gastos de gestión". Sin embargo, Consumidores en Acción remarcó que "en ningún momento hace mención a cuánto ascienden dichos gastos, por lo que los asistentes no pueden conocer de antemano qué cantidad les será reembolsada".

Mundo crypto está en la lista gris de Facua

Facua añadió que la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) lanzó una alerta este 24 de agosto en la que avisaba de que Mundo crypto se encuentra en su llamada lista gris desde 2021, un listado que informa de "entidades que no cuentan con ningún tipo de autorización ni están registradas a ningún efecto en la CNMV y que podrían estar realizando algún tipo de actividad de captación de fondos o prestando algún servicio de naturaleza financiera".

Además, el regulador también alertaba de que varios de los patrocinadores de la feria, como Huobi, Bitget y Bybit, sí están registrados como "entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión" por la CNMV. Esto es, los llamados "chiringuitos financieros". Como consecuencia de la advertencia de la Comisión, algunos artistas y figuras mediáticas que iban a participar inicialmente en el evento han decidido retirar su apoyo y no acudir.