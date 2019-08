Las farmacias piden un precio mínimo de tres euros para las medicinas financiadas

La Federación de Empresarios Farmacéuticos Españoles (FEFE) ha propuesto establecer un precio mínimo de 3 euros para aquellas medicinas con receta y financiadas por el Sistema Nacional de Salud (SNS) a la vez que ha instado a hacer una "reforma en profundidad" del sistema de precios de referencia.

Hace dos días fuentes de FEFE informaron erróneamente a Efe de que la propuesta de un precio mínimo afectaría a las medicinas sin receta, pero a lo que se refiere en realidad el informe del Observatorio del Medicamento del mes de junio, en el que se ha basado la Federación, es para un medicamento de prescripción y financiado por el SNS.

En una nota aclaratoria, FEFE ha señalado que 3 euros por una medicina (equivale a 1,92 euros de precio de venta del laboratorio) no es lo que pagaría un paciente del SNS, pues muchas personas no pagarían nada y otras un porcentaje medio del 10%, según su nivel de renta. Ha recordado además que los medicamentos no financiados "tienen el precio libre".

A juicio del Observatorio, "increíblemente ahora hay muchos medicamentos que valen menos y eso produce desabastecimientos por falta de rentabilidad".

El informe del Observatorio comparte algunas recomendaciones hechas recientemente por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC), que cuestiona el actual sistema de precios de referencia.