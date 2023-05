Fedea plantea 'castigar' a las empresas con mayor rotación de fijos discontinuos

Fedea, el 'think tank' asociado a CEOE ha planteado este martes que se establezca algún tipo de penalización a las empresas que presenten una mayor rotación de trabajadores por recurrir a la figura de los fijos discontinuos. El instituto recuerda que enviar a un empleado a la inactividad tiene coste cero en términos económicos para la empresa, por lo que no hay ningún desincentivo para que lo hagan de manera recurrente. Mientras, es el sistema público de prestaciones por desempleo el que asume toda la carga de gasto, ya que estos trabajadores no tienen derecho a una indemnización al pasar a ser inactivos, dado que se mantiene la relación laboral.

El investigador Marcel Jansen ha propuesto "poner precio a la rotación" a través de un 'bonus malus' que cargue a las empresas que abusen de este instrumento, dado que la normativa actual hace que las compañías no internalicen el coste social. Fedea entiende que esta característica lleva a que los empresarios no tengan ningún incentivo para trasladar a sus trabajadores a contratos fijos ordinarios en los que sí deberían hacer frente a indemnizaciones por despido, en el caso de querer prescindir de ellos. Y de existir, estas motivaciones serían ajenas a la norma, como el hecho de que un trabajador valioso amenace con abandonar la empresa si no se mejora su situación contractual.

Los representantes de Fedea y los expertos invitados al evento 'La reforma laboral: ¿Un cambio de paradigma?', han coincidido en el éxito de la reforma laboral para reducir la temporalidad y acabar con la dualidad que han caracterizado tradicionalmente el mercado de trabajo español. Sin embargo, también han advertido de los riesgos que entraña el cambio de paradigma implementado por la reforma de 2021, que reduce la contratación temporal a supuestos muy concretos. Los académicos han centrado sus dudas en la flexibilidad de la que se ha dotado a la figura de fijos discontinuos, para los que no se establece ningún mínimo de horas o días trabajados,.