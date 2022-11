Feijóo plantea dotar un fondo de 2.000 millones para paliar la crisis hipotecaria

El PP mueve ficha tras evitar durante semanas participar en el debate parlamentario sobre cómo intervenir las hipotecas después de la subida continuada de los tipos de interés. Así, los populares insisten con una de sus medidas estrella anunciadas para ayudar a las familias más vulnerables: un fondo de rescate de hipotecas que cifran ahora en hasta 2.000 millones de euros. Junto con esta medida, los populares también han optado por usar el IRPF de nuevo como palanca para paliar la subida de precios a través de deducciones en la próxima declaración de la renta.

Desde el PP también estiman la cantidad de ciudadanos que se verían beneficados con su medida: en torno a un millón de personas. Además, recalacan que este fondo no se nutriría a través del impuesto a la banca que prepara el Gobierno, sino a través del consenso con las entidades financieras. "Ellos son, al final, los principales interesados de esta medida porque con este fondo se evita que el número de morosos aumente. Así, las familias pueden hacer frente a la subida de tipos y, al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones en el préstamo", apuntan fuentes del PP.

El instrumento tendría una participación tanto de las entidades financieras como del Estado. No obstante, dejan claro que el monto principal debe asumirlo la banca. Aún así, recuerdan que el Ejecutivo está recibiendo importantes cantidades de dinero a través del IRPF, impuesto que, al final, no se ajustó a la subida de los precios y, por lo tanto, sigue con sus tramos estatales sin deflactar. "España no tiene un problema de ingresos, por lo que se puede permitir perfectamente destinar una parte a este fondo para ayudar a las familias. Sería una cantidad que no iría al Estado, sino directamente a los deudores hipotecarios más vulnerables", apuntan.

Sin embargo, fuentes del Gobierno desestiman las propuestas del Partido Popular. "Nosotros solo estamos atentos a la reunión que mantiene el Ministerio de Economía, con la ministra Nadia Calviño al frente, con las asociaciones bancarias. De lo que salga allí será lo que se acabe llevando a cabo". Las mismas fuentes evitan pronunciarse sobre el fondo que anunció Nuñez Feijóo y no descartan si incluirla en la negociación.

Sucursal de banco. Jes˙s HellÌn; Jesús Hellín

La propuesta del fondo bancario que lanza el PP guarda cierta relación con la ofertada por el sindicato UGT el pasado septiembre. "Reclamamos la creación de un fondo presupuestario estatal para ayudar a las personas y hogares que estén pagando una hipoteca y vayan a ver cómo su coste se eleva de manera extraordinaria y excesiva en su próxima renovación". En esa misma línea también se situó Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), que propuso en plena sesión de control en el Congreso un fondo "de rescate" de hipotecas.

Desde el PP buscan solucionar la crisis de las hipotecas a través de cuatro ejes: el Real Decreto Ley 6/2012 (que incluía la reestructuración de la deuda de las familias vulnerables, la posibilidad de quita de la deuda y la entrada de la figura de la dación en pago), alargar la vida útil de las hipotecas, fomentar las deducciones en estos créditos y, finalmente, la creación de este fondo participado por el Gobierno y las entidades financieras.