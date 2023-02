Feijóo defiende a los empresarios y el bienestar que generan frente a Sánchez.

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, recuperó este domingo el discurso económico en su estrategia política frente a Pedro Sánchez, con una encendida defensa del trabajo y el valor que generan los empresarios españoles, frente a la división que plantea el Gobierno de Sánchez con sus nuevos impuestos y el enfrentamiento con la banca y el sector energético, entre otros. Ante las recientes críticas que desde los socios de izquierda radical del Ejecutivo se han vertido contra los empresarios y los beneficios millonarios de los bancos y las eléctricas, el líder del PP ha aprovechado el encuentro con los candidatos municipales y autonómicos de Valencia para reivindicar la labor social del empresariado español, sin generar enfrentamiento con los trabajadores y apoyado la generación de empleo que debe garantizar el crecimiento económico y las pensiones del futuro.

Feijóo se dio un baño de multitudes en Valencia este domingo para lanzar todo que desde su formación están dispuestos a cambiar si llegan a ganar las generales, desde la ley del 'solo sí es sí' hasta el apoyo del independentismo para gobernar que utiliza Sánchez, para terminar con un mensaje económico claro que permita ver la realidad de los precios y lo que pagan las familias en el supermercado, frente a los datos ficticios de los que presume el Gobierno.

Feijóo ha animado a todos los candidatos 'populares' a las elecciones del próximo 28 de mayo a unir a los españoles de la misma forma que han conseguido unir el partido tras la llegada del expresidente gallego, y así superar la separación de a política de bloques y superar "la separación territorial que promulgan aquellos que no creen en nuestro país". Además, ha dejado claro que en los próximos comicios no se tiene que elegir entre menos impuesto o más servicios públicos, porque según la receta económica del PP que defiende, "se puede bajar los impuestos, se puede recaudar más y tener mejores servicios públicos". Esto se traduce, según Feijóo, a que no hay que elegir entre "empresarios y trabajadores", ya que "no hay empresas sin trabajadores, pero tampoco hay trabajo sin los empresarios".

Feijóo ve un PP ganador

El líder de los 'populares' ha afirmado que está seguro de que el PP puede ganar, porque "nunca" ha visto "tan nerviosos" a sus adversarios, que "a un lado y al otro están haciendo cosas bastante raras". Feijóo ha sido muy crítico con las coaliciones, como la del Gobierno de Pedro Sánchez, y ha lanzado un mensaje: "Para decir que es que mis socios no me dejan gobernar... Si no le dejan gobernar, váyase".

A los suyos les ha dicho que de Valencia, donde ve "indicios racionales" de que podrán gobernar en la ciudad y en la Generalitat con María José Catalá y Carlos Mazón, respectivamente, salen "enchufados" para lograr el cambio en España. Además, ha asumido compromisos para los cambios que necesita el país. Así, se ha comprometido a seguir "impidiendo el avance del independentismo", a acometer reformas estructurales en la economía o a afrontar retos como el de la financiación autonómica o que haya "agua para todos los españoles".

Mayorías indiscutibles

El líder del PP ha dicho además que quiere meter "un poco de presión" a los suyos, que "es lo que tiene que hacer el míster antes de empezar la liga", y por ello les ha pedido pelear por las mayorías "absolutamente indiscutibles", las que facilitan un "mejor Gobierno" en lugar de las coaliciones. Ha recordado además que se comprometió a liderar el PP solo si gana, por lo que les ha pedido que le ayuden un "poco" y echen "una mano" para que pueda seguir "un tiempo" de presidente del partido.

La consigna a los suyos ha sido clara, "empezar a currar" para que en mayo los ayuntamientos y autonomías sean la avanzadilla que ponga "punto final" al Gobierno de Pedro Sánchez, y hacerlo sumando a un "movimiento ciudadano" que va más allá "de un partido o de siglas".