Feijóo reprocha al Gobierno que no baje impuestos con la recaudación disparada. 

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñéz Feijóo, vuelve a la carga contra el Gobierno e insiste en la necesidad de bajar los impuestos para hacer frente a la inflación, que ya supera los dos dígitos. En el cierre de la XXV Interparlamentaria del PP, el líder del partido ha criticado que Hacienda haya elevado su recaudación un 18% durante los siete primeros meses del año, hasta los 146.235 millones, cifra que está por encima de la previsión inicial que manejaban desde Moncloa (10,8%) para el conjunto del ejercicio.

El líder de los 'populares' ha recordado que su partido ya propuso rebajar impuestos pero el Gobierno central lo rechazó porque "era populista" y ha denunciado que, debido a ello, los españoles han pagado "más impuestos que nunca por comprar lo mismo", lo que empobrece la capacidad adquisitiva de los consumidores. "Los españoles merecen un gobierno mejor, pero sobre todo los españoles merecen un gobierno que no se ría de los españoles", ha espetado el líder 'popular' que ha cuestionado que "sea progresista" que las actuales generaciones vivan "a costa de sus hijos", ya que ha advertido de que las generaciones futuras serán las que tengan que pagar la deuda pública, que sigue creciendo en el país, tal y como ha denunciado.

A este respecto, ha vuelto a poner sobre la mesa una bajada del IVA de los productos básicos, así como un pacto de rentas acordado y corresponsable, que se enmarcaría dentro de un plan negociado entre ambas partes contra la escalada de precios. Feijóo ha argumentado que España se enfrenta a "semestres muy duros" y que "el Gobierno ha fallado en combatir la inflación" porque "no tiene un plan", sino un "conjunto de reales decretos" y a pesar de ello no acepta las propuestas "útiles" de su partido por ser del PP. En este sentido, ha llamado a los suyos a "cerrar la etapa" de Sánchez ofreciendo "soluciones" y con un proyecto de moderación y centralidad.

Feijóo también ha hecho referencia al anuncio elevado por Pedro Sánchez este sábado al respecto de la inyección de 170 millones de euros para mejorar la Atención Primaria sanitaria en las comunidades autónomas. En este sentido, ha tachado de "una broma" esta aportación, ya que con ese dinero no se consigue contratar a "los miles de médicos que necesitan los pueblos y ciudades". "Eso es no entender nada", ha criticado Núñez Feijóo, quien ha vuelto a reclamar cumplir con el "reto" de reformar la financiación autonómica en España.

Da por hecho el indulto a Griñán

De forma paralela, ha dado por hecho que el expresidente andaluz José Antonio Griñán será indultado por el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que, según ha considerado, es una decisión que ya estaba tomada por el Ejecutivo "antes de conocer la sentencia" que le condenaba a seis años de prisión. Durante su intervención también ha lamentado este posible indulto "ante el caso más grande de malversación de fondos" en España. Por ello, ha opinado que "utilizar así las instituciones del Estado" como lo hace el Gobierno actual constituye "un desprecio a la institución", al igual que lo es el "bloqueo" que persiste en la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

"Yo creo en una política distinta y creo que las instituciones merecen todo el respeto. Vale la pena que las instituciones no sean serviles al presidente del Gobierno, y que desde el CGPJ, el CIS o el CNI le digan al Gobierno lo que hace desde su independencia", ha agregado. En este punto, ha indicado que las leyes en España deberían de ser la garantía del Estado de Derecho, y para ello deberían aprobarse en el Consejo de Ministros y remitirse al Parlamento para su discusión y aprobación y no que se envíen al Parlamento "para, en una única votación y sin discusión, decir 'sí, señor'". "Eso es hurtar competencias al Parlamento", ha dicho tras criticar que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya aprobado ya "129 reales decretos". En el mismo sentido, ha recordado que Europa "no deja de señalar a España" por lo que ocurre con el CGPJ, y lleva "proponiendo a los estados miembros que en el organismo de gobierno de sus jueces y magistrados, los jueces y magistrados tengan algo que decir".

Por último, Feijóo, ha subrayado que su partido defiende el derecho a "conocer y hablar la lengua común del estado" en Cataluña y que la "cordialidad lingüística" es una parte "irrenunciable" de su proyecto. Feijóo ha hecho este alegato tras las críticas en su contra por no acudir a la manifestación convocada por Escuela de Todos en Barcelona en la que miles de personas han pedido que el castellano sea lengua vehicular y en la que el PP ha estado representado por su secretaria general, Cuca Gamarra, entre otros dirigentes. "Sin duda nuestro partido tenía que estar allí y es verdad que teníamos que dividirnos (...) todos los que estamos aquí también estamos allí", ha asegurado Feijóo este domingo en Toledo, donde ha clausurado la XXV Interparlamentaria de su formación, un acto que le impedía acudir a esta marcha.

El jefe de la oposición ha defendido la "cordialidad lingüística en todas las comunidades autónomas que tienen el privilegio de ostentar dos lenguas" y ha argumentado que "nadie" en Cataluña "tiene derecho a revolverse porque haya personas que decidan hablar en español" y nadie en España tiene derecho "a molestarse porque haya catalanes que decidan hablar en catalán". "Nadie tiene derecho a impedir que nuestros hijos aprendan las dos lenguas y después hablen en libertad la que quieran", ha recalcado Feijóo, que ha advertido de que emplear los idiomas para dividir y señalar "no solo es una práctica ilegal injusta" sino que además está "condenada al fracaso social y judicial".

El líder del PP ha pedido al independentismo catalán y vasco que "dejen de imponer a la gente su forma de pensar y actuar" y ha emplazado al PSOE a considerar las lingüísticas como políticas de estado. Además, se ha comprometido a seguir acudiendo a la justicia mientras siga en la oposición y hacer uso de "todas las herramientas del Estado para conseguir la cordialidad lingüística" cuando llegue al Gobierno.