Feijóo usa el 'trampolín' de Ayuso para atacar la gestión económica de Sánchez.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha aprovechado el congreso triunfalista del partido en Madrid que ha encumbrado a Isabel Díaz Ayuso para lanzar toda una batería de reproches sobre la mala gestión económica del Gobierno, "cuyas previsiones no se cree nadie" y poner la base de la que será su estrategia de oposición hasta que lleguen las próximas elecciones generales. El presidente del partido, que hizo de telonero de Ayuso en la clausura del congreso madrileño, advirtió que las luchas internas del PSOE y sus socios de gobierno solo sirven para tapar que España es el país con más inflación de Europa, el único que no ha recuperado la riqueza prepandemia o el que más ha hipotecado a sus futuras generaciones con una deuda pública disparada.

Feijóo primero y Ayuso después dedicaron sus discursos en Madrid para atacar al Ejecutivo del PSOE y UP en todas las áreas, si bien la parte económica fue uno de los mensajes centrales. A la presidenta regional no le faltaron descalificativos para cargar contra Moncloa o contra la "nación que se han inventado los catalanes", mientras que el presidente del partido a nivel nacional centró su mensaje en la "debilidad interna" que sufre Sánchez, que "ha rendido todas las instituciones para que sus socios le permitan seguir al frente unas pocas horas más".

Núñez Feijóo dejo caer primero un mensaje velado sobre su hoja de ruta como responsable del principal partido de la oposición, en la que no va a entrar a debatir sobre cuestiones del pasado que de nada sirven y "lo único que te hacen es perder". Sin hacer mención a las ultimas escuchas públicadas del anterior equipo del PP y de Madrid, aprovechó el baño de multitudes que se estaba dando Díaz Ayuso para advertir que "esto es el inicio de una nueva etapa" en la que su partido estará más abierto y más unido que en otras épocas. Feijóo dio también su respaldo en público al alcalde de Madrid, José Luis Almeida, con el mensaje de que siga adelante hasta las municipales y autonómicas que se celebrarán dentro de un año y una semana, para unirse a Ayuso y consolidar una mayoría absoluta en todas las instituciones madrileñas.

Crisis superada con un PP madrileño más unido

Núñez Feijóo ha dado por superada la crisis interna que culminó en el relevo de Pablo Casado. "Desde hoy el PP de Madrid está más unido, comprometido y es más firme. Desde hoy Isabel y su equipo son más libres para conseguir que el PP de Madrid sea más libre y que Madrid sea más libre, es el objetivo del PP de España", ha afirmado el líder 'popular'. Una de sus primeras decisiones fue convocar este congreso madrileño, a diferencia de lo que hizo su antecesor, contrario a que Díaz Ayuso se hiciese con las riendas del partido en Madrid. Este sábado, ante los militantes del PP de Madrid, Feijóo ha asegurado que se han "preocupado demasiado por las cuestiones internas" a las que él no piensa "dedicarle ni un segundo".

"No me interesa el pasado, si no lo que va a pasar, los partidos que representan el pasado pierden elecciones, los que miran al futuro ganan elecciones. El PP abre hoy una nueva etapa y será una etapa brillante", ha exclamado el líder de los populares. Feijóo ha apuntado además que de él y de la presidenta madrileña "han dicho bastantes cosas" cuando como presidentes autonómicos eran "colegas", algo que, ha apuntado, ya no son, y ha argumentado que "cuando el PP va bien siempre hay alguien dispuesto a desestabilizarlo". Además, ha sostenido que Díaz Ayuso y él son personas distintas pero que quieren y creen lo mismo: "que a la política se viene a servir y no a servirse". "El mayor acierto de este congreso, el mayor acierto de Isabel es que es la presidenta que más se parece a Madrid y este partido ya es el partido que más se parece a Madrid y por eso Madrid vota a la presidenta Ayuso y al PP de Madrid", ha recalcado Feijóo.

Ayuso trabaja para que Feijóo llegue a Moncloa

Por su parte, la presidenta madrileña se ha rendido en halagos y agradecimientos al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que convocó este congreso autonómico que le ha encumbrado al frente del partido en Madrid, un gesto que no olvidará "nunca" y un momento que quedará "marcado" por él "para siempre", ha dicho. La dirigente popular ha cerrado el 17º Congreso Autonómico que la ha situado como líder de la formación madrileña, un deseo reclamado desde hace meses a la anterior dirección nacional encabezada por Pablo Casado. Ayuso ha dado carpetazo a la crisis interna mostrando su agradecimiento al nuevo mandatario del partido a nivel nacional. "Gracias por tu confianza, por tu compromiso, tu buen hacer y tu generosidad. Gracias presidente", ha dicho a Núñez Feijóo.

Díaz Ayuso ha asegurado al líder del PP que no le va a "fallar", y trabajará desde la Comunidad de Madrid para que llegue al Gobierno de España, al tiempo que ha remarcado que "no hay choques de nada". A su juicio, "podrán intereses buscar divisiones", pero ha añadido: "Nosotros no somos puzles, somos piezas que formamos la gran familia del PP". "No me puedo ni imaginar despojarme de mi proyecto como es ser presidenta del Gobierno de la Comunidad de Madrid, con todo lo que he puesto en ello, y dar un paso para estar al frente de toda España", ha señalado.