La declaración de la renta, ¿conjunta o individual?

Una de las dudas más frecuentes en una pareja a la hora de realizar la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas es si la presentan de forma individual o conjunta. ¿Qué es mejor para la economía familiar?

Por norma general, según establece la Agencia Tributaria la declaración de la renta se presenta de forma individual. No obstante, las personas integradas en una unidad familiar, “pueden optar, por declarar de forma conjunta” siempre que todos sus miembros sean contribuyentes por este impuesto.

¿Cuándo interesa hacer la declaración de forma conjunta?

Aunque cada caso es particular y lo idóneo es que cada caso lo estudie un especialista, existen algunas pistas generales que pueden indicarnos si es mejor presentar la declaración de forma conjunta o individual:

La tributación conjunta supone poder incorporar reducciones que no se pueden incluir de manera individual. Algunas de estas reducciones son por tributación conjunta o por familia monoparental, que sea separado o viudo con hijos a cargo. También interesa cuando uno de los dos cónyuges no trabaja o cuyos ingresos en la economía familiar no superan los 3.400 euros anuales.

Si se trata de una pareja de hecho solo uno de sus miembros podrá presentar la declaración conjunta junto con los hijos. El otro lo tendrá que hacer de forma individual.

Para salir dudas, es recomendable descargarse el Programa Padre disponible en la web de la Agencia Tributaria y realizar simulaciones para comprobar qué formula si individual o conjunta es la que más conviene.

Más escenarios

Existen otros posibles escenarios y situaciones genéricas a tener en cuenta. Por ejemplo, si la pareja está pagando hipoteca y se está deduciendo, lo mejor es realizar la declaración de forma individual porque así ambos pueden deducir el máximo por vivienda habitual.

Si los dos miembros están trabajando, es preferible realizarla de forma individual y conseguir la reducción por mínimo personal.

El objetivo final, en cualquier caso, es elegir la modalidad conjunta o individual que más convenga para reducir la factura fiscal.