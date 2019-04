Valerio insiste en la fórmula para salvar las pensiones: financiarlas vía impuestos

Magdalena Valerio tiene clara la fórmula para salvaguardar el futuro de las pensiones: financiarlas con impuestos. Una idea que ya ha deslizado en varias ocasiones, aunque ahora hasta poniendo ejemplos de otros países europeos. La ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social ha asegurado este martes que "las nuevas generaciones" no van a tener "ningún problema" para acceder a su paga y ha recordado que los impuestos estarán ahí si no hay suficiente con las cotizaciones a la Seguridad Social, como informa Europa Press. Todo en un momento en el que los nuevos jubilados ya llegan a los 1.600 euros de pensión.

"Sinceramente, no veo peligro en cuanto al futuro de las pensiones", ha asegurado la ministra en declaraciones a la prensa tras participar en una conferencia en Bruselas organizada por la Comisión Europea sobre el empleo, la cohesión social y la cohesión territorial. Valerio ha defendido que "si no es suficiente el pago de las pensiones con cotizaciones hay que inyectar impuestos", algo que, ha recordado, ya se hace en Francia o Alemania. "Si no es suficiente el pago de las pensiones. Tendremos que hacer lo que se hace en otros países de la Unión Europea. Lo que está haciendo ya la vecina Francia, lo que está haciendo Alemania", ha asegurado.

Valerio ha recordado que las pensiones no contributivas se pagan ya "solo" a través de los Presupuestos Generales del Estado, vía impuestos, mientras que las contributivas "básicamente" se pagan con las cotizaciones a la Seguridad Social, pero si hiciera falta en el futuro, también se tendrán que abonar vía impuestos. Así, la ministra ha defendido que "lo bueno" es que en el caso de España el texto "refundido" de la Ley General de Seguridad Social, en su artículo 109, "ya dice claramente" que "se pueden inyectar impuestos vía Presupuestos Generales del Estado" para financiar las prestaciones contributivas.

"Por lo tanto, no hay ningún problema", ha insistido, al tiempo que ha recordado que algunas encuestas ponen de relieve que el 70% está "por la labor de pagar algún impuesto o más impuestos para mantener el sistema público de pensiones". "Apostar por un sistema público de pensiones fuertes es apostar por cohesión social, paz social y estabilidad social", ha subrayado, insistiendo. Dado que hay que garantizar "una vida digna a las personas una vez que dejan su trabajo", es "tan importante que no pierdan poder adquisitivo" y "que se actualicen según el IPC real de cada año", pero también, ha dicho, las pensiones son "un colchón dentro de la sociedad".

Mira también Aluvión de jubilaciones en la policía local a los 60 años con el salario casi intacto

"Gracias a las pensiones en nuestro país, ha habido muchas personas que no han caído en situación de indigencia durante la época más dura de la crisis. Incluso todavía, hay muchos pensionistas, hombres y mujeres, que siguen apoyando a hijos, hijas, nietos y nietas (...) para comprarles la compra semanal o hasta para ayudarles a pagar el alquiler o ayudarles a pagar la hipoteca", ha esgrimido.

Valerio ha dejado claro que el sistema público de pensiones "es uno de los pilares del Estado de bienestar, junto con la sanidad y educación públicas, los servicios sociales y la Ley de Dependencia y forman parte de las señas de identidad de Europa y de España y hay que "lanzar un mensaje de futuro y de esperanza en el sistema".

Prevé una ocupación del 80% en el futuro

Aunque hacia 2048 o 2050 habrá que pagar 14,5 millones de pensiones en lugar de las actuales 9 millones cuando se jubile la generación del 'baby boom', Valerio se ha mostrado convencida de que entonces habrá "millones de personas trabajando y cotizando", aumentará la tasa de ocupación y de empleo -hasta el 80%- y si es necesario se recurrirá a la mano de obra de inmigrantes, recordando que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) estima que la llegada de 270.000 inmigrantes al año hasta 2048 reducirán en un 2,2% del PIB el déficit de la Seguridad Social.

En línea con el debate abierto en Europa, Valerio ha subrayado la importancia de crear empleo "de calidad" y de regular las nuevas formas de trabajo e impedir que "estén enmascarando el fraude laboral" mediante los falsos autónomos y que se traduzcan en "condiciones laborales precarias" para los trabajadores y ha puesto como ejemplo "las plataformas" de economía colaborativa.

Mira también Lacalle se saca de la manga un nuevo IPC para subir las pensiones de los jubilados

La ministra también ha subrayado la importancia de la formación a lo largo de toda la vida a fin de garantizar personas "recualificadas" que puedan ocupar los nuevos trabajos que se están creando en la economía digital, los empleos verdes o en el sector de la dependencia y garantizar una formación "muy adecuada al territorio", ya sea rural o no.

En su intervención, Valerio ha hecho especialmente hincapié en la necesidad de eliminar "obstáculos" y garantizar "una igualdad real". "El futuro del trabajo es feminista", ha asegurado, insistiendo en que también hay que garantizar el empleo para las personas con discapacidad y los jóvenes para que "puedan llevar una vida autónoma".