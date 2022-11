Fitch suaviza el impacto en provisiones de las medidas de alivio a hipotecados.

La agencia Fitch considera que "los estrictos criterios" para acceder a las medidas de alivio a los hipotecados aprobadas en España limitan el número de beneficiarios, por eso cree que no será necesario un aumento significativo de las provisiones y descarta que vayan a lastrar los balances bancarios.

La firma de calificación crediticia considera este lunes que estas iniciativas no cambiarán fundamentalmente la disciplina de pago de los hipotecados y, por tanto, no afectarán a las expectativas de Fitch de que el deterioro de la calidad de los activos bancarios en 2023 será modesto.

En un informe explica que las medidas aprobadas por el Gobierno amplían los criterios de elegibilidad para acceder al código de buenas prácticas y beneficiarse de un alivio en la carga hipotecaria, pero aun así cree que "en gran medida" estarán restringidas a un grupo de hipotecados de bajos ingresos con préstamos variables.

Las nuevas medidas, resumen Fitch, consisten principalmente en reestructurar préstamos a una tasa de interés más baja, con un período de gracia en la amortización del principal de hasta dos años, prórrogas de vencimiento de hasta siete años y el pago congelado hasta por 12 meses.

Las prórrogas de los vencimientos y los períodos de gracia dependerán de cuánto han aumentado los reembolsos debido a los tipos de interés más altos, destaca. Además, las comisiones por convertir tipos de interés variables a préstamos a tipo fijo, y de amortización anticipada, serán reducidas para todos los hipotecados. A ojos de Fitch, las medidas deberían mitigar la presión a corto plazo para algunos prestatarios sin afectar a la disciplina de pago, pues no habrá reducción de la deuda y seguirán pagando intereses.

Aunque recuerda que los bancos no estarán obligados a aplicar las medidas, da por hecho que todos elegirán hacerlo, pero "los estrictos criterios de elegibilidad" limitarán el número de beneficiarios, por lo que no espera un aumento material de las provisiones. La calidad de los activos, no obstante, podría comenzar a deteriorarse cuando expiren esas moratorias, pero Fitch confía en que el rendimiento general de las hipotecas se mantenga resistente.

El 75 % de los préstamos hipotecarios en España son a tipo variable, pero en los últimos años se han firmado un gran porcentaje de hipotecas a tipo fijo y el endeudamiento del sector privado ha disminuido significativamente desde la última crisis inmobiliaria.