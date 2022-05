El FMI descarta la recesión por ahora, aunque admite que 2022 "será difícil". 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, percibe que el año 2022 será "difícil", pero no espera una recesión al menos en este momento, lo que no significa que en un futuro no pueda ser así. En su intervención en una sesión sobre perspectivas económicas mundiales, ha recordado que el FMI ha rebajado la previsión de crecimiento mundial en 2022 hasta el 3,6, pero ha considerado que de ahí a que haya una recesión mundial hay un trecho largo. Ha admitido que puede haberla en algunos países, que ya estaban en una situación frágil, que no han superado los efectos de la Covid o que tienen dependencia de Rusia, aunque de momento no han entrado. Sí lo han hecho dos países, los dos que están en guerra, Ucrania, donde hay una recesión muy profunda, donde la economía ha caído un 35 o 40%, y Rusia, donde la contracción, ha sido un 11,5%