La aspiración de Cofides de mantener el recién activado Fondo de Recapitalización de Empresas Afectadas por la Covid-19 - que dispondrá de 1.000 millones de euros para estabilizar la situación financiera de empresas españolas de pequeño y mediano tamaño afectadas por la crisis pandémica - alejado de las polémicas que han rodeado casi desde su creación las actuaciones del Fondo Sepi se ha visto comprometida a las primeras de cambio. La sociedad dependiente del Ministerio de Industria se va a ver obligada a explicar ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales del Ministerio de Hacienda los motivos por los que ha decidido adjudicar por un precio un 60% inferior al establecido de salida uno de los contratos clave para la operativa del fondo: el de evaluación de riesgos de la situación financiera de las pequeñas y medianas empresas que soliciten ayudas públicas al conocido como 'fondo de rescate para pyme'.

Axesor Risk Management, la firma perjudicada por la resolución del concurso, ha decidido llevar al tribunal que se encarga de resolver los litigios que surgen en el ámbito de la contratación pública la adjudicación a la sociedad Inbonis de las calificaciones crediticias a realizar en el marco del fondo de rescate a pyme del Gobierno, según han confirmado a La Información fuentes del ámbito de la Administración. Consultados por este medio, desde Axesor han declinado hacer comentario alguno ni sobre la presentación del recurso ni sobre los argumentos que les han llevado a plantearlo.

Según la información pública disponible en el Portal de Contratación, el contrato se licitó por un precio de salida de tres millones de euros y solo dos compañías presentaron ofertas al mismo: Axesor Risk Management e Inbonis. Fuentes conocedoras del proceso aseguran que Cofides tanteó también a las tres grandes agencias de rating - Moody's, Fitch y Standard & Poor's -, que declinaron la posibilidad de entrar en la puja por el contrato. Tras la correspondiente evaluación del cumplimiento efectivo por parte de las firmas interesadas de los requisitos exigidos en el pliego, Cofides se decantó por la oferta de Inbonis, que se ofreció a realizar el servicio por un precio máximo de 1,2 millones de euros, frente a la oferta de Axesor, de 2,95 millones, por una cuestión puramente económica. La diferencia era significativa. Mientras Axesor planteó una baja del 1,6%, la rebaja sobre el precio inicial planteada por Inbonis fue del 60%....

Fuentes de Cofides restan importancia a la impresionante rebaja de la oferta planteada por Inbonis y subrayan que "la oferta seleccionada respondía a todos los requerimientos técnicos solicitados en los pliegos de la licitación, que garantizaban que cualquier licitador que pudiera acreditarlos estaría en condiciones de cumplir con el objeto del contrato". Entre estos requisitos, Cofides exigía tener la condición de entidad registrada en la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA, según sus siglas en inglés), disponer de metodologías que midan el impacto del ciclo económico sobre la calificación crediticia o haber emitido más de 100 informes de calificación de pymes con una facturación inferior a un millón de euros en los últimos dos años. "Cumplidos esos requisitos técnicos para ser admitidos en la licitación, el criterio económico fue el único a tener en consideración en los pliegos de la misma", admiten en Cofides.

El recurso de Axesor ante el Tribunal de Recursos Contractuales obligará ahora tanto a Cofides como a Inbonis a acreditar que la baja realizada en la oferta que le ha valido la adjudicación del contrato no tiene naturaleza temeraria y le habilita a cumplir con el servicio al que se ha comprometido, que incluye la realización de hasta 500 informes de calificación crediticia en el plazo estipulado, que no va más allá de los seis meses. Según la información difundida por la propia compañía hace poco más de un año, a la altura de febrero de 2020, Inbonis había emitido "45 ratings no solicitados de pymes tras ser registrada por la ESMA en mayo de 2019".

Una pequeña firma en fase de crecimiento

Según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil, ese año 2019 en que la firma fue registrada por la ESMA Inbonis facturó 232.633 euros - seis veces menos de lo ofertado por el contrato de Cofides y trece veces menos que el precio de salida de la licitación - y declaró una plantilla media de cinco trabajadores. Fuentes de la compañía aseguran que tras su registro por parte de la ESMA la firma ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos meses, a pesar del contexto pandémico, y que sus previsiones de facturación para este año apuntan al entorno del millón de euros - aunque sin revelar la cifra de negocio concreta con que cerró 2020 - en tanto que la plantilla se sitúa ya por encima de las 30 personas. Bajo estas premisas, el contrato de Cofides le permitiría casi duplicar su facturación esperada para este año, si bien desde la compañía aseguran que no se trata del contrato más importante que están gestionando en estos momentos.

Desde Inbonis se destaca que la firma ha trabajado para empresas privadas y entidades multinacionales como el BBVA, Bankia o el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y que su filial francesa ha trabajado con entidades del prestigio de Le Banque Postale o Credit Mutuel Arkea. Precisamente, Cofides ha jugado un papel importante en ese proceso de internacionalización de la firma de calificación crediticia a la que concedió en abril de 2019 un préstamo de 125.000 euros, que Inbonis debe empezar a devolver este mismo año y hasta el próximo 2024 a razón de 31.250 euros al año.

el dato Cofides concedió en 2019 un préstamo de 125.000 euros a Inbonis para respaldar su proceso de internacionalización

Cofides no ha ocultado en los últimos meses su respaldo institucional al proyecto empresarial de Inbonis a la que galardonó hace apenas unos meses en la VI edición de sus Premios 'Internacionalización y Desarrollo' por "su innovador modelo de negocio, que le ha permitido convertirse en la primera agencia de calificación crediticia europea especializada en pymes" y a la que pone en su página web como ejemplo de buena práctica.

Un proceso de selección de proyectos puramente técnico

La contratación de una firma externa e independiente para evaluar el nivel de riesgo financiero de las pyme susceptibles de recibir ayudas por parte del Fondo Cofides es uno de los elementos clave del procedimiento de toma de decisiones dispuesto por Cofides para evitar cualquier sospecha de politización y discrecionalidad en sus actuaciones. A tal efecto, se abrió el pasado 30 de abril la correspondiente licitación para adjudicar la realización de los informes de calificación crediticia que correspondiera realizar para ponderar adecuadamente el nivel de riesgo financiero de las pyme que solicitaran las ayudas del fondo.

Cofides también ha recurrido a la contratación de 30 asesores externos jurídicos y financieros para determinar bajo criterios estrictamente técnicos el mejor esquema a aplicar en cada operación que financie el Fondo y ha puesto la última decisión sobre las mismas en manos de un puñado de altos funcionarios del Gobierno, sin participación alguna de cargos de la estructura política del Ejecutivo.