El fondo UE eleva la presión sobre Díaz para ampliar los ERTE hasta final de año

"No hay excusa". Con esta tajante afirmación, fuentes del diálogo social aseguran que el Gobierno ya no puede escudarse en la falta de recursos para esquivar una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta final de año, tras el acuerdo alcanzado en el seno del Consejo Europeo sobre el fondo de recuperación del que España recibirá unos 140.000 millones de euros (72.700 de ellos en transferencias directas). Tanto los sindicatos como la patronal consideran que las ayudas de la UE dan alas a una nueva ampliación de las condiciones favorables en los ERTE para evitar que, tras el verano, se produzca una oleada de quiebras y despidos ante la falta de liquidez a la que van a enfrentarse decenas de miles de empresas.

El último gran acuerdo en el marco del diálogo social dio como fruto la prórroga de los ERTE con exenciones en las cotizaciones a la Seguridad Social, tanto en los casos de fuerza mayor como por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, hasta el 30 de septiembre, incluyendo un régimen de exoneraciones especial para aquellas empresas que vieran impedida su actividad por la adopción de nuevas restricciones sanitarias. Pero los agentes sociales consideran que ese límite temporal va a ser insuficiente, más si cabe ante los rebrotes que están haciendo retroceder a muchos territorios en las fases de la desescalada, retomando limitaciones de aforos y otras medidas que ya están impactando en los negocios.

Ante este panorama, desde el flanco sindical adelantan que "a partir de septiembre, los ERTE se transformarán en despidos definitivos como consecuencia de la cruda realidad económica" y advierten de que "está asomando la punta del iceberg y no actuar a tiempo provocará que más tarde sea difícil de controlar". Los empresarios también avisan de que "después del verano va a seguir resultando crucial poder hibernar plantillas para evitar más cierres de empresas de los que ya se están produciendo". Las patronales han alertado de que la economía española "está en la UCI" y no aguantará un segundo confinamiento. Los autónomos, por su parte, calculan que el 70% tendrán que echar el cierre si tienen que volver a poner sus negocios en cuarentena, según las estimaciones de ATA.

Patronal y sindicatos coinciden en que el descalabro será mayúsculo en algunos sectores y miran con especial preocupación al turismo. El 'lobby' Exceltur, que agrupa a una treintena de empresas, entre las que se encuentran NH, Meliá, Riu, Renfe o Iberia, proyecta unas pérdidas de más de 80.000 millones de euros para el sector este año y un recorte de hasta 725.000 empleos. El colectivo reclama el 25% de los 140.000 millones de euros que recibirá España del fondo de reconstrucción de la UE, la mitad en ayudas directas para aliviar las tensiones de tesorería. De esa cantidad, estiman que unos 7.000 millones deberían destinarse a cubrir los ERTE.

Hay que recordar que los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea dieron luz verde a un fondo de 100.000 millones de euros al que los gobiernos podrán acceder para costear los ERTE y otros mecanismos similares de protección de empleo, el denominado 'SURE'. La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, anunció la intención del Ejecutivo español de acudir a esta herramienta, si bien los tres países que más fondos reciban no podrán aglutinar en conjunto más de 60.000 millones de euros, lo que daría acceso a España a un máximo de 20.000 millones, una cantidad insuficiente si se tiene en cuenta que la factura de los ERTE solo hasta el 30 de septiembre ya va a ascender a unos 26.000 millones entre prestaciones y exoneraciones de cotizaciones, según los cálculos de la Autoridad Fiscal.

"El 'SURE' se quedará corto para atender a esta situación, pero con el fondo de recuperación europeo, que ha movilizado una cantidad ingente de dinero, lo que está claro es que el Gobierno no puede volver a poner como excusa la falta de recursos para no alargar los ERTE", zanjan fuentes del diálogo social. Con este argumento y la advertencia de que muchos sectores no sobrevivirán a partir de septiembre si no se les permite seguir manteniendo en suspenso a parte de sus plantillas en condiciones económicamente favorables, patronal y sindicatos acudirán a próximas negociaciones con los ministerios de Trabajo y Seguridad Social. La comisión de seguimiento tripartita deberá tomar el pulso a la situación en estas semanas, aunque los agentes sociales no esperan que, de haber acuerdo para una nueva prórroga de los ERTE, este se produzca antes de la última quincena de agosto.

A vueltas con la reforma laboral

Las conclusiones del acuerdo europeo alcanzado el martes de madrugada establecen que los Estados miembros deben elaborar planes nacionales de recuperación y resiliencia que fijen una agenda de reformas e inversiones en base a las recomendaciones específicas para cada país, así como al fortalecimiento del potencial de crecimiento, la creación de empleo y la resiliencia económica y social. La Comisión podrá decidir si financia o no un proyecto, pero el mecanismo no prevé ningún veto de Bruselas al resto de políticas que puedan hacer los Gobiernos vinculado con este fondo, de manera que a priori el Ejecutivo de coalición tiene margen de actuación.

En este sentido, han surgido muchas dudas sobre si el Gobierno del PSOE y Unidas Podemos va a poder o no llevar a cabo su plan para derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral del PP, un asunto que implica directamente a la patronal y los sindicatos. El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha señalado que los fondos no se pueden "utilizar como chantaje para tratar de devaluar las condiciones de trabajo y de vida de mayoría social ni como excusa para seguir con la reforma laboral vigente, recortar pensiones, gasto público y social como en 2010". Por su parte, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha rechazado la puesta en marcha de "contrarreformas", aunque mantiene su intención de negociar su mejora, eso sí, hablando de la adaptabilidad de las empresas.