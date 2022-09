Francia cambia de postura y negociará la viabilidad del MidCat a largo plazo

Nuevo giro en la discusión que mantienen Francia y España por la ejecución del gasoducto MidCat. Desde París aceptan mantener las discusiones sobre el proyecto y aseguran no haber roto nunca el diálogo, aunque insisten en que el gasoducto no servirá para afrontar la crisis energética. A cambio, pedirá que la pertinencia del proyecto se determine por un análisis técnico.

"La discusión y el diálogo no están rotos, al contrario", subrayaron este miércoles fuentes del Elíseo en relación con el Midcat, después de que el presidente francés, Emmanuel Macron, subrayara a comienzos de mes que no hacen falta nuevas interconexiones gasísticas entre España y Francia porque las actuales están lejos de la saturación.

Las fuentes afirmaron que se estudia desde el punto de vista técnico "la pertinencia de esta interconexión", pero no es una solución de corto plazo y hay que ver si responde a las necesidades futuras. "La reflexión francesa y franco-española no se ha roto nunca", insistieron, pero hay que observar qué hará falta en el futuro. El proyecto del MidCat quedó aparcado en 2019 porque los operadores de redes de los dos países concluyeron que la inversión no estaba justificaba frente a la rentabilidad que se podría obtener.

España ha intentado relanzarlo en los últimos meses, al calor de la crisis energética desencadenada con la invasión rusa de Ucrania y de la necesidad de abastecer el mercado europeo con fuentes alternativas conforme Moscú ha cerrado el grifo. La propuesta de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, cuenta con el respaldo en particular de Alemania y Portugal, quienes ven con buenos ojos la conversión de España en un nuevo 'hub' gasístico que aproveche la capacidad de regasificación de las seis plantas españolas.

Sin embargo, Francia insiste en que las infraestructuras para hacer llegar gas desde España a países del centro de Europa como Alemania tardarían muchos años en ser construida, costaría miles de millones de euros y eso no parece tener sentido cuando lo que se quiere es poder prescindir de los hidrocarburos para mediados de siglo. Macron intervino el 5 de septiembre para insistir en su posición, asegurando que los dos gasoductos que hay ahora entre España y Francia se han estado utilizando solo a poco más del 50% de su capacidad desde el comienzo de la guerra en Ucrania en febrero.

Macron sí que se mostró entonces a favor de aumentar las interconexiones eléctricas con España, que Francia está utilizando mucho estos últimos meses para importar corriente dado que más de la mitad de sus centrales nucleares están actualmente paradas por problemas en la infraestructura.

El MidCat no figura como tal en el orden del día de la cumbre euromediterránea que se celebra el próximo viernes en Alicante, en la que los jefes de Estado y/o Gobierno de los nueve países participantes deben tratar en primer lugar, precisamente, de la crisis energética. Según el Elíseo, las redes gasísticas y eléctricas "forman parte" del problema que deben tratar los líderes en Alicante "desde el punto de vista de la eficacia y de la solidaridad europea".