Francia enfría la ratificación del acuerdo Mercosur-UE y mantiene sus condiciones

La ratificación del Acuerdo Mercosur-UE, una de las grandes apuestas de la presidencia de turno española de la Unión Europea que comenzará el próximo 1 de julio prolongándose hasta final de este año, se pone cuesta arriba antes de que Suecia le ceda la batuta a España. Fuentes diplomáticas francesas ya han dado a entender que mantiene intacta todas su condiciones para ratificar este acuerdo y enfría cualquier posibilidad de cerrarlo en los próximos meses. "Hay un trabajo muy largo por hacer con los países del Mercosur", constatan estas fuentes que también cierran la puerta al objetivo del presidente de Brasil Lula da Silva que quisiera firmarlo este mismo año tras dos décadas de negociaciones.

Las condiciones de Francia no suponen una renegociación de las disposiciones que ya acordaron en 2019 sino completarlas, son en primer lugar de orden medioambiental, en particular la integración de las reglas y los objetivos de los Acuerdos de París sobre el cambio climático. Francia, que no está sola dentro de la Unión Europea en su negativa a ratificar el acuerdo en su estado actual, quiere que esas normas sean de obligado cumplimiento por los países de Mercosur y que eso se garantice con un mecanismo de sanciones. Además, exige una serie de "cláusulas espejo" para que las exportaciones del mercado sudamericano en dirección de Europa respeten los estándares sanitarios y medioambientales de los Veintisiete.

De cualquier forma, este espinoso asunto se abordará durante la visita que el ministro francés del Comercio Exterior, Olivier Becht, inicia el lunes en Brasil, pero puntualizando que no va a negociar, porque las discusiones por parte de la UE las dirige la Comisión Europea. La llegada de Lula a la presidencia de Brasil "es una excelente noticia" para Francia, pero eso no ha cambiado las condiciones que pone para ratificar el acuerdo UE-Mercosur, precisaron estas fuentes.

Becht irá acompañado la semana próxima en su visita a Brasil y luego a Chile con una delegación de una veintena de directivos de compañías que tienen grandes intereses en esos países (hay grupos como Airbus, Alstom, Dassault, Engie o Eramet) o que quieren abrir nuevas posibilidades de negocio.