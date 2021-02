Funcas: la recuperación depende más de ser un destino seguro que del Fondo UE

El Gobierno sostiene que si es capaz de ejecutar los 27.000 millones de euros de los fondos europeos que ha incluido en los Presupuestos para 2021 la economía española puede crecer 2,6 puntos más y lograr un excepcional crecimiento del 9,8% este año. No hay un solo analista u organismo internacional que se crea esa previsión y, de hecho, la inmensa mayoría da por sentado que España no será capaz de ejecutar todo ese volumen de fondos europeos durante 2021 y que el extra que éstos aportarán al crecimiento oscilará entre los 0,5 puntos y los 1,1 puntos en el mejor de los casos. Menos de la mitad de lo que dice el Gobierno. Funcas - el prestigioso 'think tank' fundado en 1980 por las cajas de ahorros - se alinea con esa mayoría de analistas que espera una aportación de los fondos europeos al crecimiento mucho menor de lo que dice el Gobierno y subraya que si de algo dependerá el vigor de la recuperación económica española será de que finalmente este verano haya o no 'campaña turística' y de la intensidad de la afluencia de turistas.

La última actualización de sus previsiones para 2021, presentada este viernes por el director general de Funcas, Carlos Ocaña, y por el director del Servicio de Estudios, Raymond Torres, rebaja del 6,7% al 5,7% su expectativa de crecimiento de la economía española para este año - la previsión del Gobierno es de un crecimiento del 9,8% - y reduce a 0,7 puntos la aportación que los fondos europeos realizarán a ese crecimiento. Funcas da mucha más importancia en la recuperación del pulso económico del país a la aportación del sector turístico, que bajo la premisa de una campaña turística similar a la del año pasado aportaría 1,5 puntos extra al crecimiento, el doble que los fondos europeos.

La institución va más allá y destaca que si España es capaz de proyectar antes del inicio de la campaña estival una imagen de destino turístico seguro y el ritmo de vacunación tanto en la UE como en el Reino Unido cumple con las expectativas de que a la altura del mes de julio el 70% de la población europea esté ya inmunizada la aportación del turismo internacional se podría multiplicar y disparar el crecimiento hasta el 7%. Del mismo modo, advierte de que una evolución negativa de la crisis sanitaria podría retraer aún más los movimientos turísticos y dejar la recuperación española en un 4,2% en el peor de los escenarios considerados.

"Es evidente que a medio plazo el futuro de la economía española depende de lo bien orientadas que estén las inversiones de los fondos europeos y de las reformas que las acompañen, pero si ponemos las luces cortas la recuperación más inmediata de la economía va a depender de forma crucial del turismo", ha subrayado el director general de Funcas, Carlos Ocaña. A este respecto, la institución ha instado al Gobierno a preparar desde ya una estrategia integral para proyectar la imagen de España como destino seguro, con el desarrollo de una acción coordinada exterior, la realización de protocolos seguros de entrada de viajeros o cumplimiento de normas sanitarias y una buena política de comunicación. "Y ahora es el momento de hacerlo, si esperamos al verano ya será tarde", ha advertido Ocaña.

Los últimos análisis de situación sobre la economía española han reorientado su foco de interés desde la mayor o menor capacidad de España para ejecutar los fondos europeos hacia su mayor o menor capacidad para proyectar una imagen de destino seguro al exterior. Por el momento las previsiones económicas están siendo prudente en este sentido y descuentan que España recibirá un número de turistas similar al de 2019, pero el éxito de la campaña de vacunación en el Reino Unido - principal mercado emisor de turistas para España - ha abierto nuevas expectativas para el sector y para la economía española.

El Gobierno parece querer aprovechar esa ola y este viernes la ministra de Turismo, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha anunciado la celebración el próximo mes de mayo de Fitur, la prestigiosa feria turística española, como pistoletazo de salida de la campaña turística de 2021.

La recuperación de la economía se retrasa

A la espera del verano, la inercia de la economía española no ofrece buenas noticias, según el análisis de Funcas. Los efectos de la tercera ola del virus se van a dejar notar sobre el comportamiento de la economía en el primer trimestre del año, para el que Funcas prevé un estancamiento (-0,1%) que en su escenario central se irá superando poco a poco a medida que avance el año. "Los datos del inicio del año hacen prever un estancamiento del crecimiento y un retraso de la recuperación que no se consolidará hasta el año 2022", ha analizado Raymond Torres.

Este contexto es el que ha llevado a la institución a rebajar un punto su previsión de crecimiento para 2021 y a desplazar esa mejora - aunque de forma muy leve - a 2022. Un escenario en el que el nivel de producción anterior a la crisis no se alcanzaría hasta el año 2023.