Funcionarios y jóvenes, los dos grupos con mejores condiciones en hipotecas

El Banco de España ha constatado un endurecimiento del acceso al crédito hipotecario. El organismo regulador señala que esto venía motivado por un deterioro de las perspectivas económicas y, también, por el alza del coste por la subida del Euríbor. También espera que estas restricciones sigan aumentando. Con todo y, a pesar de que esto, hay determinados colectivos que escapan a estas limitaciones. Se trata de funcionarios públicos (excluyendo a policías, militares y similares, por una cuestión del riesgo que conllevan sus profesiones) y, aunque parezca raro, también por personas jóvenes, con edades inferiores a 35 años. Esta concesión del crédito con medidas más laxas se extendería también a determinados trabajadores con contrato indefinido y que pertenezcan a colectivos como el farmacéutico o el de abogados.

Así, estos grupos se beneficiarían no solo de precios más baratos en la contratación de hipotecas, que vendría tanto por el lado del interés, por debajo del mercado, como la posibilidad de negociar menos vinculación con la entidad (como puede ser la contratación de determinados productos). Pero también porque se les concederían importes por encima de las recomendaciones del regulador. No hay que olvidar que el Banco de España aconseja no financiar más del 80% del valor de tasación y, en estos casos, se podría dar hipotecas de hasta el 90% o incluso el 100%.

Sergio Carbajal, responsable del área de hipotecas de Rastreator, enumera las diferentes ventajas que tendrían los funcionarios, como son “mejores tipos de interés debido a un menor riesgo; menos comisiones y una menor vinculación, establecer también un mayor plazo de amortización o más financiación gracias a sus condiciones laborales”. La razón es que los funcionarios “aportan la seguridad necesaria para que el banco les conceda una hipoteca”, explica el experto y más en un momento donde la capacidad de ahorro se está viendo afectada a raíz de la subida del IPC. En ese sentido, los funcionarios disponen de una estabilidad laboral y financiera muy beneficiosa para los ojos de las entidades, con revalorizaciones de salarios año tras año, aunque no cubra el encarecimiento de los precios.

Fuentes del sector señalan que se han llegado a firmar hipotecas con diferenciales del 0,20% a tipo variable, cuando ahora las más baratas están en un 0,5%, mientras que a tipo fijo, las más económicas del momento están por debajo del 3%, pero para este colectivo podría llegar hasta el 1,5%. En cuanto al importe máximo a financiar podría llegar al 95-100%.

Los jóvenes y perfiles tecnológicos

Los jóvenes también pueden acceder a hipotecas con importes de financiación por encima de la recomendación del Banco de España, pero por otros motivos. Para empezar, porque existen ayudas institucionales como la de la Comunidad de Madrid de ‘Mi Primera Vivienda’ que facilita en colaboración con algunas entidades financieras la concesión de hasta el 95% de la hipoteca a los menores de 35 años. “Aun así, hay que tener en cuenta que al ser jóvenes pueden aparecer intereses y comisiones como la de apertura, la de cancelación o novación por lo que lo más recomendable es analizar en detalle previamente y comparar”, añade Carbajal.

En este tipo de producto no solo entraría este apoyo, sino que la banca estaría dispuesta a ampliar el porcentaje de concesión de la hipoteca porque ofrecen también mayores plazos de devolución y, por lo tanto, cuánto más tiempo esté un cliente abonando un crédito más intereses finales tendrá que pagar, lo que permite aumentar la rentabilidad de la operación para la banca.

En cuanto a los profesionales, incluidos los del sector tecnológico (una profesión que todavía - y a medio plazo- sigue teniendo mucho potencial y se mueve en un mercado muy dinámico) el concepto que tiene la banca es que quien más gana, más estabilidad laboral tiene y menos nivel de endeudamiento registra será mejor pagador. Por tanto, pese al riesgo de que ciertas compañías del sector acometan despidos en el caso de los tecnológicos, nos encontramos ante una profesión, no solo con casi pleno empleo en España, sino para la que incluso faltan profesionales en el mercado laboral. Sus posibilidades de recolocación son muy altas y eso da tranquilidad a las entidades, explican Estefanía González, portavoz de finanzas personales de Kelisto.