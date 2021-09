Cómo los titulares de la cuenta ON de Bankia pueden ahorrarse las comisiones

El próximo 12 de noviembre tendrá lugar la integración de Bankia y CaixaBank, lo que supondrá un aluvión de cambios en la operativa diaria para los antiguos clientes de la entidad absorbida: nuevo IBAN, nueva app y nuevas condiciones en las cuentas y las tarjetas.

"Tres de cada cuatro clientes de CaixaBank estarán exentos de pagar comisiones por la operativa y servicios financieros más habituales una vez que se produzca la integración tecnológica con Bankia en noviembre", ha afirmado la entidad en un comunicado. Al parecer, muchos de los antiguos clientes de Bankia ya cumplirían los requisitos del programa Día a Día de CaixaBank o bien estarían dentro de algunos de los colectivos exentos de pagar comisiones (clientes en situación de vulnerabilidad que pasarán a tener la cuenta social, menores de 26 años con un perfil digital y nuevos clientes durante un período de seis meses).

Lo cierto es que CaixaBank tiene un programa de vinculación más sencillo de cumplir que el antiguo Por Ser Tú de Bankia, afirman los analistas del comparador de productos financieros HelpMyCash.com. El problema lo tendrán aquellos que hasta ahora no tenían que cumplir ningún requisito de vinculación para no pagar comisiones como, por ejemplo, los titulares de la Cuenta ON de Bankia y que no se encuentran en ninguno de los colectivos exentos.

Esta cuenta digital, que desaparecerá una vez se complete la integración tecnológica en noviembre, estaba exenta de comisiones por la operativa básica, incluía una tarjeta de débito sin cuotas anuales y todo ello sin necesidad de asumir ningún compromiso de vinculación. Sin embargo, algunos clientes informan de que a partir de noviembre su Cuenta ON se convertirá en una cuenta Día a Día. En la práctica, este cambio supondrá que o bien se vinculan y dan de baja su tarjeta de débito, que dejará de ser gratuita para todos los clientes, o bien tendrán que pagar hasta 240 euros anuales por su cuenta y otros 36 por la tarjeta.

Los expertos del comparador HelpMyCash dan tres soluciones para que los titulares de la Cuenta ON de Bankia no tengan que pagar hasta 276 euros al año en la nueva CaixaBank: vincularse, abrir una cuenta sin nómina gratis en otro banco o pasarse a imagin.

1. Cumplir los requisitos del programa Día a Día

Los titulares de la Cuenta ON que hayan sido informados de que pasarán a formar parte del programa Día a Día pueden valorar si les compensa cumplir los requisitos de dicho plan. Si lo hacen, no pagarán nada ni por la cuenta ni por la tarjeta de crédito ni por la operativa básica, pero tendrán que renunciar igualmente a su tarjeta de débito, ya que dejará de ser gratis.

Para reducir la cuota de la cuenta a cero hace falta domiciliar una nómina de al menos 600 euros (también sirve una pensión de 300 euros) o bien tener más de 20.000 euros en productos de inversión y, además, domiciliar tres recibos al trimestre o hacer tres compras con tarjeta de crédito cada tres meses.

2. Cambiar de banco

La segunda opción es abrir una cuenta sin comisiones y sin vinculación obligatoria o con requisitos asequibles en otro banco que sí incluya una tarjeta de débito gratuita, una operación muy sencilla teniendo en cuenta que hoy en día muchas cuentas pueden abrirse fácilmente por Internet.

Una alternativa es la Cuenta Clara de Abanca, una cuenta digital sin comisiones y sin vinculación obligatoria pensada para clientes que operen a través de los canales digitales. Permite hacer transferencias gratis, así como sacar dinero en miles de cajeros (los menores de 35 años también podrán retirar efectivo sin coste cinco veces al mes en el extranjero) e incluye una tarjeta de débito sin cuotas anuales. Además, sus titulares pueden usar Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay y Bizum, mejorar la gestión de sus finanzas con los informes de gastos de la app y disfrutar de descuentos en compras. La cuenta admite hasta dos titulares.

Otra opción es abrir una Cuenta Nómina en ING. En este caso, para disfrutar de todas sus ventajas hay que domiciliar los ingresos recurrentes, pero hay otra alternativa: hacer una transferencia mensual desde otro banco de al menos 700 euros. ¿Y cuáles son esas ventajas? Cero comisiones por la cuenta y las tarjetas, transferencias sin coste que llegan el mismo día, más de 50.000 cajeros sin comisiones en España, dos días de descubierto gratis y Apple Pay, Google Pay y Bizum. Como en el caso anterior, se puede abrir con dos titulares. La lista de alternativas es extensa. BBVA, Banco Santander, Openbank o EVO Banco, entre otros, comercializan cuentas sin comisiones y sin vinculación obligatoria.

3. Pasarse a imagin

Si no se pueden cumplir los requisitos del programa Día a Día o, directamente, no se quiere asumir ningún tipo de vinculación obligatoria, pero tampoco se quiere cambiar de banco, se puede cerrar la cuenta actual y abrir una en imagin, la banca móvil de CaixaBank. Esta cuenta online no tiene comisiones e incluye una tarjeta de débito gratuita. Para contratarla no hace falta domiciliar ingresos ni cumplir otros requisitos de vinculación.

No obstante, desde HelpMyCash señalan que no es totalmente equiparable a la Cuenta ON de Bankia: por un lado, con la cuenta de imagin solo se puede operar a través de una app para el móvil; por el otro, solo admite un único titular, y, además, da acceso a un número limitado de productos adicionales. La Cuenta ON de Bankia, en cambio, también podía gestionarse desde la web de la entidad, admitía varios titulares y daba acceso a un catálogo de productos más completo.