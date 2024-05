Gafas y lentillas gratis en la Seguridad Social: fecha confirmada y  beneficiarios

Las gafas y lentillas siempre suponen un importante gasto en las familias que incluyen algún miembro con problemas de salud visual. Este importante desembolso supone un problema para el ahorro de la ciudadanía, pero también afecta a su salud visual. Con el objetivo puesto sobre estas necesidades, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha confirmado que tanto gafas como lentillas pasarán a formar parte de las prestaciones que cubre la Seguridad Social en 2025. La novedad supondrá un ahorro para los ciudadanos que cada poco tiempo tienen que hacer un importante desembolso para afrontar el gasto en las ópticas.

La finalidad de esta medida no es otra de que la gente no tenga que hacer un desembolso desde su propio dinero en aquellos casos en los que sea necesario, y así pueda suponer un alivio económico para todas esas familias españolas que debían sufragar la adquisición de nuevas lentes. Como ha declarado la ministra de Sanidad, su Ministerio "trabaja" para que las gafas y las lentillas "no sean un elemento disruptivo para aquellas familias que no se lo pueden permitir".

"Creo que esto es algo en lo que estamos de acuerdo desde el punto de vista social y político. No puede ser que el sistema de salud visual o bucodental no esté incluido en el Sistema Nacional de Salud y vamos a trabajar firmemente para que sea una realidad en 2025", ha añadido la ministra Mónica García.

La medida supondrá, por tanto, un gran ahorro, pero al mismo tiempo hará que los más desfavorecidos tengan acceso a la atención visual, algo importante dado que la miopía es uno de los problemas oculares más frecuentes entre los jóvenes, afectando a un 55,33% de aquellos que tienen entre 18 y 34 años y alcanzando al 62,3% de los universitarios. Las primeras estimaciones apuntan a que 30 millones de ciudadanos se podrían beneficiar de estas ayudas.

La llegada de esta prestación supondrá un importante ahorro para los ciudadanos, teniendo en cuenta que el precio medio de unas gafas completas (montura para gafas graduadas y dos lentes oftálmicas) se sitúa en 197,35 euros, y que el coste medio de las lentillas asciende a unos 120 euros. Además, hay que tener en cuenta que las lentes de contacto diario son las más vendidas y que, en España, cada vez son más los que optan por esta alternativa, siendo el quinto país europeo con mayor grado de penetración de este artículo óptico.

Requisitos y beneficiarios de las gafas y lentillas gratis de la Seguridad Social

Por el momento, el Gobierno de España no ha dado datos concretos sobre la implementación de esta medida, por lo que habrá que esperar a su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para poder conocer las fechas exactas de su puesta en marcha. No obstante, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha manifestado que su intención es que las gafas y lentillas sean gratis por la Seguridad Social desde este mismo año 2024, y en todo caso, antes de finalizar la actual legislatura.

En lo que respecta a los requisitos y beneficiarios de esta medida, que colocará a España a la vanguardia de la sanidad europea, tampoco han sido desvelados, pero si tenemos en cuenta lo sucedido en otros países que ya incluyen los costes de gafas y lentes de contacto en sus prestaciones sociales, podemos hacernos una idea de por dónde puede ir enfocada esta ayuda.

En Francia se ofrece a los ciudadanos la posibilidad de disfrutar de un plan de renovación gratuita de gafas cada dos años a un precio limitado para aquellas personas que tengan más de 16 años, mientras que en Reino Unido se han creado unos bonos especiales para menores de edad, estudiantes y personas con ingresos reducidos, de forma que tengan la posibilidad de pagar estos artículos de salud visual.

Por su parte, en Alemania las lentillas y las gafas son gratis para menores de 18 años, así como para todos aquellos adultos a los que les sea diagnosticado un problema visual "grave". De esta manera, es de prever que en España se optará por una fórmula similar, de forma que los principales beneficiados puedan ser los menores de edad.