Encuentra dinero en el suelo, compra un boleto de Euromillones y gana 2 millones 

"Dejar el trabajo, irme al aeropuerto más cercano y escapar de todo". Esta es, seguramente, una de las respuestas típicas a la pregunta 'qué harías si ganaras el Euromillones'. Es precisamente lo que hizo Sean Llyod un conductor de autobús, británico afincado en Cheshire (Reino Unido), cuando ganó alrededor de 2 millones de euros en el sorteo.

La historia previa a su golpe de suerte es casi de película. Antes de su turno de trabajo, a la entrada de la administración de Lotería, encontró dinero en el suelo, lo recogió y decidió que ese sería su "centavo de la suerte", así que compró el Euromillones que se sorteaba ese mismo día.

Según cuenta a Manchester EveningNews, Llyod tuvo durante todo ese día un "cosquilleo en el estómago"; incluso, llega a recordar cómo hubo gente que le dijo que esa noche ganaría la Lotería. Además, aquella mañana en el trabajo, una señora le recriminó que conducía mal y que iba a hacer que le despidieron. "No me importa, me han dicho que esta noche ganaré la Lotería", espetó Llyod.

Casi no llegaba a final de mes

Bien, pues dicho y hecho. Aquel día, el boleto que portaba este británico resultó ganador con unos dos millones de euros. Llegó justo en un momento en el que estaban luchando por salir adelante, pues su situación económica era algo delicada. "Los salarios eran muy bajos, por lo que trabajaba muchas horas extras, unas 50-60 horas a la semana", confesó a The Guardian.

¿Y qué pasó cuando vio que era el premiado? "Es como un momento surrealista, ¿cómo lo explicas?. Quiero decir, me ha atropellado un coche y en ese momento piensas '¿estoy bien?', '¿sigo aquí?', es un poco así, como pellizarte a ti mismo", realata.

Tras ganar el Euromillones, renunció a su trabajo y se fue junto a su familia de vacaciones México. Consiguió pagar una boda a su hija en la República Dominicana y montó un nuevo negocio.

"A pesar de ganar la Lotería, tienes que seguir trayendo dinero", explicó Llyod. Comercializó, junto a su mujer, una salsa vegana que el mismo se inventó. Algunos incluso le llegaron a decir que era el nuevo Heinz.

"Antes no podía invertir en él, pero luego lo hice, registré la marca, pase por todos los laboratorios internacionales y comenzó a estar en funcionamiento".