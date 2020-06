Gana 380.000 € en la Lotería y sigue trabajando para luchar contra la Covid

Que te toque la lotería es un sueño muy recurrente, pero muy pocos lo consiguen. Hay quiénes viven con la ilusión constante y en el momento que menos lo espera, llega. Así ha sido el caso de Marcin Jedrzejewski, un camionero polaco, residente en Gran Bretaña, que descubrió que era el ganador de la Lotería Nacional mientras trabajaba repartiendo suministros básicos durante la crisis del coronavirus.

Marcin conversaba con su madre en una estación de servicio cuando se dio cuenta de que había sido el afortunado del premio. "Trabajo en turnos nocturnos como camionero, realizando entregas en todo el Reino Unido y siempre llamo a mi madre que está en Polonia durante algún descanso". En ese momento, mientras hacía FaceTimed, se conectó a la aplicación de la Lotería Nacional: "No me puedo creer lo que ví", asegura al medio 'Coventry Telegraph'.

El hombre, ganador de 350.000 libras (380.000 euros), asegura que durante un tiempo pensó que no podía ser cierto y creía que se trataba de una broma. Según relata, después del suceso condujo hasta su casa donde llamó a su hermana para contárselo, pero no fue hasta el próximo turno de trabajo cuando Marcin se quiso comprobarlo. "Había sido un largo fin de semana conduciendo, exactamente 1522 km, entregando comida y bebidas en todo el Reino Unido. Llamé a la Lotería Nacional y no podía creerlo. He ganado cantidades pequeñas en otras ocasiones, pero nunca soñé con ganar tanto".

Marcin ha trabajado duro durante toda la crisis sanitaria y no pudo celebrar su 40 cumpleaños con su familia en Polonia, pero ya tiene un plan: "Cuando el encierro se levante y se abran las fronteras, haré una fiesta extra especial para celebrar mi cumpleaños y la victoria". Aunque, asegura que hasta entonces seguirá trabajando y entregando suministros básicos a la población.

"Después de años de alquiler, ahora puedo comprar un lugar al que puedo llamar hogar y sin hipoteca; esto es con lo que la gente sueña. Pero, seguiré trabajando y entregando suministros en todo el Reino Unido durante la Covid-19 y más allá", declara.