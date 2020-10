Un hombre gana dos premios de lotería al comprar por error un boleto extra

La suerte se cruzó en la vida del americano Samir Mazahem por dublicado. Apostó al juego de lotería conocido como 'Mega Millions' y compró un boleto extra por error con el mismo número que el primero, resultando los dos premiados con un total de 2 millones de dólares (1,6 millones de euros).

Este hombre de 56 años natural de Michigan solo tenía pensado comprar un boleto para el sorteo incluyemdo los números de varias fechas de cumpleaños de su familia: 01-05-09-10-23.

La compra del boleto la hizo online, pero en el procedimiento se olvidó de guardar los números como favoritos para poder jugar con los mismos en el futuro. Tras darse cuenta de este error, volvió a entrar en su cuenta para proceder a guardarlos.

"No me di cuenta de que guardando el número compré un nuevo boleto. Cuando me enteré tenía en mi poder dos boletos con los mismos números. Me molestó un poco pero no le di mucha importancia", explicó Mazahem a 'Michigan Lottery'.

Cuatro meses para saber que era millonario

Mazahem no comprobó el resultado del sorteo hasta esta semana. Cuatro meses después del sorteo del 9 de junio se dio cuenta de que era millonario, ya que los dos boletos fueron premiados con un millón de dólares, respectivamente. Felizmente para él, la lotería de Michigan permite reclamar los premios hasta un año después de haberlos ganado.

"Decir que estaba anonadado se queda corto. No podía creer que era real. Me llevó varios días asimilar que gracias a mi error ahora tenía dos millones de dólares. Ganar es increíble y da mucha tranquilidad saber que cuando me jubile tendré dinero en el banco", indicó.

Tras enterarse de la gran noticia, Mazahem hizo planes de inversión del dinero, destinando una parte a la compra de una vivienda y ahorrando, en un principio, el resto.