Gana casi 1 millón de euros en la lotería a pesar de no acertar los números

El punto más difícil de jugar a la lotería o sorteos similares como el Euromillones es elegir bien los números. Lo cierto, es que algunos expertos del sector afirman que existen trucos que permiten a los clientes auemtnar sus probabilidades de ganar. Una página web británica de juegos en línea ha hecho pública una la lista con los números que más se han sorteado a lo largo de la historia, sobre todo en The Lotto (la lotería del país) y en el Euromillones.

Según exponen, durante todo el periodo de tiempo en el que se llevan celebrando estos sorteos, una serie de combinaciones numéricas han sido premiadas en diversas ocasiones. Algunas hasta más de 300 veces. Otro método eficaz aprobado por los loteros es elegir buenas combinaciones de números que mezclen números pares e impares, ya que si solo son de un tipo hay menos posibilidades de conseguir el premio.

Sin embargo, el estadounidense Josh Buster no usó ninguno de estos trucos para convertirse en el ganador del sorteo nacional Mega Millions. Un golpe de suerte y una máquina estropeada hicieron todo el trabajo para que consiguiese el bote de un millón de dólares, lo que al cambio son unos 945.000 euros, que se repartía ese día sin ni siquiera acertar los números.

Error de impresión

El ciudadano de Iowa fue a una pequeña tienda de alimentación y le pidió al cajero que le diera un ticket para el sorteo Mega Millions con cinco jugadas fáciles. Al imprimirlo, le dio por accidente una sola jugada, por lo que Buster solicitó que el resto fuesen separadas, creando así distintas combinaciones. En cambio, un fallo de la máquina hizo que todos estos tickets fueran el mismo número.

El hombre no llegó a comprobarlo y cuando a la mañana siguiente se levantó para acudir a trabajar, descubrió escaneando sus boletos a través de la aplicación que era el ganador. A pesar de que el bote general era de 20 millones dólares, Buster obtuvo un millón por haber acertado cinco números de la selección ganadora. "Esto me quitará gran parte del estrés de mi vida, ya no tendré más preocupaciones financieras", señaló el ganador a los funcionarios de la lotería de Iowa, según recoge Entrepeneur.