Gana dos millones de euros y no se lo contará ni a su madre: este es su motivo

La mayoría de la gente sueña con que, al menos, una vez en la vida le toque un premio de lotería. Son esas personas las que suelen apostar con más frecuencia a los juegos del azar, así cuánto más apuestan más probabilidades existen de que el premio llegue y a veces llega.

Hay quiénes lo logran y optan por cambiar su vida, dejar el trabajo y comprar viviendas o coches. Pero, no todos optan por la misma estrategia, e incluso algunos prefieren guardar el anonimato y no presumir de fortuna. Como es el caso de este hombre sudafricano que ganó 2 millones de euros hace dos semanas.

De este hombre solo se sabe que tiene un pequeño negocio y que reside en la provincia de Gauteng. También se conoce que cada semana participaba en los juegos de azar de su país y soñaba con ganar un gran premio que le permitiría dejar su trabajo. Ahora, una vez que ha llegado el premio ha reconsiderado su estrategia y reconoce que "tiene miedo" a contarlo.

En declaraciones a 'Times Live', el afortunado señala que no tiene intención de comunicarle a nadie la buena noticia: "No planeo contárselo a ningún miembro de mi familia, incluida mi madre. Tengo miedo de que si se lo digo, ella se emocionará y se lo contará a su mejor amiga sin querer y esa mujer se lo dirá a alguien más".

Además, el hombre considera que el ser millonario podría causarle "problemas no deseados y comprometer mi seguridad". Por eso, opta por no decírselo ni a su propia madre ni a ningún otro miembro de su familia, a pesar de que sea una buena noticia. Aunque el afortunado sí tiene claro en qué gastará el dinero: quiere erigir una lápida en memoria de su difunto padre y comprarse un coche nuevo.

Sin dormir al enterarse del premio

El premio le quitó el sueño. Dos días sin dormir en total por los nervios al enterarse que era el ganador. "Desde que descubrí que gané el bote, no he podido dormir. Tengo emociones encontradas; en algún momento estoy tranquilo, pero al siguiente estoy nervioso, he tenido lo más parecido a una montaña rusa de emociones", reconocía ante el medio de comunicación.

"Dormí con el boleto debajo de mi almohada durante dos noches y seguí despertándome cada hora para comprobar si, realmente, era el poseedor del boleto ganador del premio y no estaba soñando", añade.