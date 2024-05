Tiene 100 euros en el banco y gana 240.000 tras tres años en el paro y vivir con el IMV

ONCE

Número ganador del Sorteo Extraordinario del Día de la Madre de la ONCE

Isidro Vázquez Puente ni se imaginaba que la suerte le iba a sonreír el día que compró seis boletos para el sorteo extraordinario del Día de la Madre de la ONCE. Con 55 años y tras tres en el paro cobraba el Ingreso Mínimo Vital. Le quedaban 100 euros en el banco para sobrevivir hasta el día 25, que cobraba de nuevo. Pese a tener solo 100 euros, le pudo tentar a la suerte... y la tuvo. Este vecino del barrio San Roque de Badajoz compró los décimos en el Bar Nuevo Betis. El azar hizo el resto y tanto él como muchos vecinos de la zona recibieron el mayor premio entregado hasta la fecha en la comunidad autónoma de Extremadura.

Según relata al diario Hoy.es, lo primero que hará Isidro Vázquez será tirar el "chabolo' donde vivo para tener un nuevo hogar. Compró "seis décimos, a 40.000 euros, son 240.000 euros". También le salen las cuentas al resto de premiados. La suerte la llevo la vendedora María Isabel Valero Lucas quien repartió el premio desde su punto de venta en Badajoz, donde vendió un cupón agraciado con los 17 millones del premio mayor y 99 cupones más, premiados con 40.000 euros cada uno.

Un millón y medio de euros de premio

No es la primera vez que esta vendedora y el Bar San Roque reparten dinero entre los vecinos. En 2018 Isabel Valero repartió otro millón y medio de euros. En 2007 el bar regó las calles con más de 1 millón de euros. Para Valero "esto es mucho más grande y mucho más fuerte. 21 millones de euros, menuda barbaridad de dinero repartido entre mucha gente", aseguraba la vendedora, sorprendida al conocer la noticia en directo mientras veía el resultado del sorteo. "Es una alegría tremenda, no me puedo creer que otra vez dé un premio tan grande", celebraba.

Según informó la ONCE en un comunicado, María Isabel repartió este premio entre dos lugares habituales de venta: su punto de referencia en la Avenida Ricardo Carapato, 23, tanto entre sus clientes habituales de los edificios colindantes como entre trabajadores de la zona y además en una peña de amigos del Bar Betis.

"Es una maravilla, ya me ha llamado mucha gente del vecindario para decirme que todo el mundo está revolucionado porque es mucho dinero y muchos premios, no solo los 17 millones, también los cupones de 40.000 euros, que es un buen pellizco", decía con mucha alegría.