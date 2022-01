Los ganaderos en pie de guerra contra Garzón: "No sabe ni lo que es una vaca"

Enésimo desencuentro entre el sector ganadero y el ministro de Consumo, Alberto Garzón. Las declaraciones de este en el diario inglés The Guardian han puesto en pie de guerra a ganaderos como Juan Luis, que con 67 años sigue dedicándose a su oficio cerca de Matilla de los Caños, en Salamanca. Atiende a La Información cuando vuelve de una revisión por un accidente laboral que sufrió hace unos meses. Juan Luis se dedica principalmente a la ganadería extensiva, de vacuno y porcino, y trabaja con unos 1.000 animales al año. Le cuesta creer las palabras del ministro: "Yo creo que no sabe lo que dice. No sabe ni lo que es una vaca, parece que quiere que desaparezca el campo". Juan Luis asegura que Garzón no es consciente del daño que le hace a sus sector y cree que debería dimitir.

Una entrevista que se publicó hace unos días, aunque no ha sido hasta ahora cuando ha 'levantado la polvareda' del sector ganadero y político. Alberto Garzón aseguraraba en una entrevista en The Guardian que las granjas de gran tamaño "contaminan el suelo, el agua y luego exportan esta carne de mala calidad de estos animales maltratados". Uno de los primeros en reaccionar fue el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que criticó el "nuevo" ataque a los ganaderos desde el "Gobierno de España". El ministro matizó sus palabras entonces y contestó asegurando que en la entrevista incidía en que la ganadería extensiva practicada en zonas como "Asturias, parte de Castilla y León, Andalucía y Extremadura" sí es sostenible medioambientalmente.

Son varios los colectivos del sector que ya han expresado su malestar, como la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) que ha vuelto a transmitir públicamente una exigencia de “rectificación o dimisión” por unas palabras “basadas en falsedades, torpes, miopes y que pueden tener nefastos efectos en las exportaciones españolas de productos cárnicos”. Creen que lo que dice no se corresponde con su realidad y por eso le invitan a visitar distintas tipologías de granjas para que compruebe cómo trabajan los ganaderos y ganaderas españoles.

Juan Luis también aplica la ganadería intensiva en la última fase de sus terneros: "El propio ganadero es el principal interesado en tener a los animales en buenas condiciones, para que la calidad del producto sea la máxima posible". Cree que sin las ayudas el sector lo tendría muy difícil para sobrevivir: "La PAC es clave. Crea un control sobre los ganaderos para que estos acondicionen de manera adecuada a su ganado, y si no pierden las ayudas. Y sin ayudas es imposible trabajar en esto", sentencia.

Desde la Asociación de Ganaderos 19 de abril tampoco van un paso más allá y ni si quiera contempla la rectificación: "Son muchas ya. Nosotros exigimos una dimisión inmediata. Hay que ser cauto cuando se relaciona a las enfermedades con la producción de carne". Desde esta organización reclaman que la ganadería de otros países europeos es similar y creen que con estas declaraciones, el ministro Garzón está permitiendo que "haya competencia desleal" que les perjudica.

El enésimo enfrentamiento entre Alberto Garzón y los ganaderos no pilla a estos por sorpresa, que llevan exigiendo unos meses que "mida sus palabras". Otros solo contemplan la dimisión. Esta polémica se suma una lista de desencuentros entre ambas partes, como cuando el ministro de Consumo aconsejó públicamente en el mes de julio que se redujera el consumo de carne, porque "perjudica a la salud y al planeta". En concreto, advirtió de que el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y avisó de que para un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua. Sus palabras también sentaron mal en el sector ganadero, que de nuevo 'sacan sus armas' para defender su oficio y sus métodos de trabajo.