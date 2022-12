Euromillones: el ganador de 200 millones que donó el premio al hospital

Ahora que se acercan fechas festivas, y con el Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad a la vuelta de la esquina, muchas personas deciden compartir sus boletos con familiares y amigos. Si bien es cierto que en estos casos es importante señalar correctamente quiénes participan y cuál es la cantidad que juegan para evitar problemas en el futuro. Y no solo eso, incluso una vez ganan, muchos también optan por donar o entregar parte del mismo bote a sus conocidos.

De hecho, muchos jugadores del Euromillones suelen compartir parte del premio con sus familiares al poco tiempo de obtener el cheque. Eso fue precisamente lo que hicieron unos jugadores del Euromillones el año pasado, que tras obtener un bote de 14 millones de euros en este sorteo, decidieron premiar a sus amigos y familiares, un total de 18 personas, con un viaje a Jamaica por Navidad.

Otro ganador de este sorteo europeo también realizó algo similar en medio de la pandemia, aunque más enfocado a la caridad. El jugador, que en su momento optó por mantener el anonimato, en un principio no creía que había ganado. "Se empezó a dar cuenta que era ganador después de contactar con la administración de loterías para confirmar su premio", señalan los portavoces de la Lotería Nacional de Francia.

Compartir su premio millonario

El afortunado comunicó a los responsables de la lotería que ya sabía en qué gastaría el dinero del premio. Según anunció, su idea era crear una fundación para todos los cuidadores y trabajadores de hospitales que peor lo estaban pasando en 2020. "Ver a la gente feliz a mi alrededor es la mayor recompensa. Cuando el dinero cae del cielo, hay que hacer algo para ayudar a los que no tienen tanta suerte", apuntaban en el diario Vonjour. Finalmente, en abril de este año, logró crear su organización para donar este dinero, en especial a los hospitales, aunque también a la protección del medio ambiente. "He traspasado la mayor parte de mi ganancia y poco a poco iré dando casi todo. No pretendo darme a conocer, quiero seguir viviendo en paz, en la más total discreción", recogen desde LaDespeche.

Asimismo, también decidió comprar un coche nuevo a su hija, hizo reparaciones en su vivienda y ayudó a otros familiares que también necesitaban ese apoyo económico. Eso sí, aunque le gusta viajar, ha decido esperar un tiempo antes de invertir el dinero en esos destinos, puesto que quiere ser discreto y mantener su estilo de vida normal.