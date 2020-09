Un ganador del Euromillones perderá 64 millones si no reclama en 7 días

Aunque pueda parecer una obviedad, las empresas de Lotería insisten una y otra vez en que los apostantes revisen sus boletos, para, en caso de que sean premiados, reclamen a tiempo y no pierdan el dinero. Es lógico que cualquiera que pruebe suerte en el Euromillones, revise tras el sorteo por si ha habido suerte, pero esto no siempre sucede y luego hay grandes cantidades de dinero que acaban en las arcas del Estado, en vez de en una cuenta particular.

El último caso, no poco llamativo, es el de un británico que se arriesga a perder una fortuna de 64 millones de euros, si en los próximos días no se presenta en la administración.

Su boleto resultó premiado el pasado 17 de marzo. Aún no ha reclamado el dinero y tiene de plazo hasta el próximo domingo 13 de septiembre.

La ganancia haría que el poseedor de este Euromillones fuera más rico que varias estrellas de música.

Otros premios no reclamados

La lotería que acumula más premios no reclamados en lo que va de año en Reino Unido es la Lotto, con cuatro boletos premiados con 1,1 millones de euros sin dueño. Sus fechas límite para solicitar el dinero son el 1 de junio, 9 de julio, 27 de julio y 10 de septiembre, respectivamente.

Asimismo, un ganador del Thunderball todavía no ha presentado sus credenciales para recibir el medio millón de euros que le corresponde. Tiene hasta el 27 julio para hacerlo. Lo mismo sucede con un premiado del Set Fot Life, que da derecho a cobrar 11.000 euros al mes durante un año, en un formato parecido al del Sueldazo de la ONCE. En este caso la fecha límite, es el 20 de octubre.