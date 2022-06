Una pareja descubre que son ganadores del Euromillones antes de ir a trabajar

The National Lottery UK

Despertarse una mañana cualquiera y descubrir que eres millonario, puede ser quizás una de las mejores formas de empezar el día. Esto es precisamente lo que le ha ocurrido a una pareja, que el pasado 17 de junio jugó al sorteo del Euromillones y olvidaron comprobar el resultado durante la noche.

Por tanto, cuando al día siguiente estaban desayunando antes de ir a trabajar, se percataron al revisar la aplicación de loterías que eran los ganadores de un bote de 1 millón de euros. Calum y Kayleigh Forrington, dos ciudadanos británicos de la localidad de Grimsby se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.

El impacto de la noticia fue tal que Calum tuvo que salir a tomar el aire. A pesar de su hallazgo, el joven de 37 años acudió a su puesto en el concesionario donde trabaja y no pudo evitar contárselo a su jefe. "Creo que se dio cuenta de que ese día no podría trabajar y me mandó a casa para que fuese a reclamar el premio. Hemos pasado el fin de semana un poco aturdidos", asegura la pareja en el diario local Grimsby Telegraph, que ya ha realizado una lista completa sobre en qué gastarán la fortuna.

Casas, viajes, carnet de conducir...

Los Forrington están seguros de que este premio les cambiará la vida y no han tardado en planificar sus primeros gastos. Lo primero será la casa de sus sueños, ya que nunca antes han podido permitirse comprar una vivienda. Además, Calum comenzará a dar clases para sacarse el carnet de conducir y una vez lo tenga, comprarán coches nuevos para ambos.

También cumplirán otro de sus mayores sueños, ir a Disneyland junto a sus tres hijos. La pareja llevaba ahorrando todo el año para realizar este viaje tan especial en el verano de 2023, pero ahora aseguran que podrán adelantarlo. "No podemos esperar a decírselo a los niños", señalaba Kayleight. Otra de las ideas es volver a Roma, uno de los destinos que visitaron antes de ser padres.