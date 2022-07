Ganan 4,2 millones en el Euromillones y su primera compra cuesta solo 20 euros

The National Lottery UK

Después del histórico premio de 230 millones de euros que se sorteó el pasado 19 de julio en el Euromillones y cuyo ganador ha decidido permanecer en el anonimato, una nueva pareja se ha alzado como premiada del pasado sorteo del 12 de julio de este mismo año.

Helen y Lee Kuchczynski fueron los afortunados en ganar 4,2 millones de euros de este sorteo europeo, tal y como ha informado la Lotería Nacional de Reino Unido. Según ha explicado, la mujer británica de la localidad de Kendal, situada al este del país, recibió un correo electrónico a primera hora de la mañana mientras estaba en casa con su hija. Al principio pensó que se trataba de una estafa, ya que le invitaban a iniciar sesión a través de un enlace.

Debido a ello, esperó un rato para luego llamar a la Lotería Nacional y verificar si era cierto. Una vez se lo confirmaron no podía creérselo y no dudó en dar las buenas noticias a su marido, que ya había salido a trabajar, señalan en Daily Record. "¿Estás sentado?", le preguntó Helen antes de comunicárselo.

Continuaron trabajando

Su pareja, que es camionero, se encontraba en un reparto y tomó un descanso para poder enterarse bien de la noticia. "Lo primero que pensé fue en volver a casa, así que llamé a mi jefe y me cambió el turno para poder regresar", señala Lee. Su mujer, que es administradora financiera de una ONG, decidió continuar realizando su trabajo ese día para evitar que se le acumulasen las tareas.

Aunque ya han planeado en qué gastarán el dinero e incluso han adquirido algunos bienes que les resultaban imprescindibles, una de sus primeras compras fue totalmente impulsiva. Helen Kuchczynski, de 58 años, aseguró que lo primero que adquirió fue un rascador de espalda, ya que hace unos días había roto el que tenía en el trabajo, "elegí uno caro que costaba 20 euros en vez de uno más sencillo de 9 euros", señala la afortunada.

Más adelante, optaron por comprar una vivienda nueva y un coche de alta gama, un Audi RS4 Avant. La pareja nunca había sido propietaria antes, ya que habían vivido siempre de alquiler. Lee Kuchczynski también ha advertido que finalmente se operará de una hernia que lleva retrasando varios años debido al trabajo. Por otro lado, no tendrán reparos en comprar ropa y otros productos que siempre han querido. Su gran deseo es no perder la cabeza por el dinero, "esperemos que como persona no cambiemos y continuemos cuidándonos".