El método para ganar 200 euros extra al mes en Instagram sin ser 'influencer'

Instagram es la red social del momento con 15 millones de usuarios en España y más de 500 millones activos a diario en todo el mundo. El gran número de interacciones de publicaciones y 'stories' han convertido a Instagram en un canal perfecto para las marcas que buscan ganar dinero, incluyendo las marcas personales que han dado lugar a los 'influencers': usuarios de redes que triunfan vendiendo productos o haciendo publicidad gracias a su gran número de seguidores.

Ser uno de ellos no es fácil. De hecho, para poder incluir enlaces en las 'stories' y comenzar a hacer publicidad, un usuario de Instagram debe alcanzar al menos los 10.000 seguidores. Ese es el primer requisito para generar beneficios... en teoría. Existen otras fórmulas para sacar un rendimiento económico extra que no precisa de una gran comunidad de 'followers'.

El conocido en el mundo anglosajón como 'side-hustle' (actividad económica que se hace al margen del trabajo principal), es posible a través de Instagram en el sector de la moda.

Tal y como relata Rachel C. en 'The Financial Diet', se pueden ganar alrededor de 200 euros al mes vendiendo ropa usada a través del perfil personal (el envío se concreta vía mensaje privado), pasando a formar parte de una red de cuentas que reciben el apodo de 'Instagram Closets'.

Básicamente, lo que hacen estos perfiles es vender prendas usadas, así como alguna otra ropa de terceros por cuya vente perciben comisiones. Esta americana ha utilizado este método tanto para adquirir ropa como para vender, consiguiendo en los últimos meses cantidades que rondan los 180 euros.

El truco para encontrar estas cuentas es buscar por los hashtags #closet o #shopping y aunque existen muchas cuentas americanss del estilo, en España hay varios ejemplos que triunfan con este método. En concreto, el perfil de desupadreydesumadre que vende prendas vintage y que cuenta con casi 7.000 seguidores.