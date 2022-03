Garamendi advierte del "peligro" de limitar las subidas del precio del alquiler

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, cree que las medidas que anunció este lunes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que aprobará este martes el Consejo de Ministros son "sorprendentes". En concreto, Garamendi considera "peligroso esto de empezar a regular mercados que deben de ser libres". De esta forma, el presidente de los empresarios ha arremetido contra la medida que plantea limitar la revalorización del precio de los alquileres como máximo al 2%. El Gobierno busca limitar las subidas vinculadas al índice de precios al consumo (IPC) que alcanzó el 7,6% en febrero.

En su opinión, es una manera "de hacer más rígido el mercado" de la vivienda que, "posiblemente" haga que se "rebaje la inversión". En este sentido, criticó que "cuando se habla de alquileres todo el mundo piensa" en grandes empresas inversoras, pero "la mayoría es gente de a pie", como puede ser "una viuda" para un "complemento en su pensión", porque destinó el ahorro de su vida a la vivienda. Y es que, tal como publicó este periódico, la intención del Gobierno es la de aplicar el límite a todos los contratos en vigor, independientemente de si el propietario es un particular o un gran tenedor.

Los riesgos que advierte el presidente de la patronal son los mismos que subrayan los expertos del sector y las fuentes jurídicas consultadas por este periódico. Coinciden en que esta medida genera "inseguridad jurídica" y que puede conseguir el efecto contrario al deseado, que la oferta de vivienda en alquiler se reduzca o que las inversiones para desarrollar pisos y casas se reduzcan con la puesta en marcha de esta limitación. Además, abren la puerta a que el Gobierno tenga que enfrentar litigios de particulares al dejar sin vigor cláusulas que actualmente figuran en los contratos de alquiler, como la revalorización vinculada al IPC.

El presidente de la patronal en declaraciones a los medios antes de participar en un encuentro con empresarios en Zamora dijo que están "esperando" a conocer las medidas del Gobierno y las que se aprueben este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), "que son las que de verdad valen". A su juicio, "que hay que tomar medidas es evidente", pero "hay alguna" que hasta "que no veamos la letra pequeña" hay que esperar, pero de entrada "no nos gustaría o no nos gusta". El presidente de los empresarios españoles avisó, "con mucha claridad", de que una de ellas es la de topar la revalorización de los alquileres, ya que denunció que consiste en que "te invito a cenar, pero pagas tú".

Por otra parte, criticó el anuncio de la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, de que se va a prohibir despedir a aquellas empresas que acudan a ayudas públicas del Estado en materia laboral. "Si estamos en una economía de mercado, en el mundo libre, no nos parece adecuado tampoco este planteamiento", apostilló el presidente de CEOE. Garamendi defendió que no comparten aquellas medidas que suponen "intervenir la economía en lo que es la libertad de acción y de empresa".

Además, estas medidas verán la luz verde en el Consejo de Ministros sin que los agentes sociales hayan sido informados previamente. Tanto desde la CEOE como desde CCOO y UGT aseguran que ninguna de las medidas que ven la luz este martes en Consejo de Ministros han sido abordadas en la mesa de diálogo social. "Ni formal ni informalmente, no nos han comentado nada", afirman desde Comisiones Obreras. "Este plan se aprueba sin diálogo social porque Sánchez lo ha orillado", critican fuentes de la cúpula de la patronal. "No tenemos conocimiento de las medidas", denuncian en UGT. La indignación es generalizada, porque en las reuniones que han mantenido con el Gobierno no se ha concretado ninguna media y ahora se aprueba un paquete laboral que no cuenta con el visto bueno de los agentes sociales y del que ni siquiera han sido informados previamente.