Garamendi reclama negociar el SMI por territorios: subirlo "destruirá" empleos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha advertido este jueves de que subir el salario mínimo interprofesional (SMI) puede suponer una "importante contracción del empleo" y ha planteado la necesidad de negociar un SMI por territorios, dado que el coste de la vida no es el mismo en todos ellos. "Estamos hablando de una España diversa. El SMI unifica todo. Madrid y Barcelona tienen un coste de la vida que poco tiene que ver con el de otros territorios. Habría que evaluar un SMI que se acoplara a cada territorio, como hace la propia negociación colectiva", ha explicado Garamendi en declaraciones a Capital Radio recogidas por Europa Press.

El líder de la CEOE ha insistido en que, "con la que está cayendo", no es el momento de subir el SMI, pues supondría para ciertos sectores "una traba muy importante" para recuperar el empleo perdido con la pandemia. En este sentido, ha señalado que la subida del SMI no afectaría a la gran mayoría de los sectores, que tienen sus convenios y un salario "muy por encima del SMI", pero sí que impactaría a un sector que "lo está pasando muy mal", como el del campo, y también a las "miles de familias" que tienen personal doméstico o personas contratadas para cuidar de sus mayores, lo que podría provocar un aumento de la economía sumergida, ha advertido.

"El Gobierno está muy tranquilo diciendo que hay que subirlo, pero al Estado le cuesta cero subir el salario mínimo", ha asegurado Garamendi, que ha insistido en la negativa de las organizaciones empresariales a subir el SMI para lo que resta de 2021. "Que la gente se ponga en la piel de gente muy humilde que son empresarios", ha afirmado, al tiempo que ha recalcado que el salario mínimo no afecta a las empresas del IBEX ni a la mayoría de sectores que se encuentran bajo el paraguas de la negociación colectiva, sino que afecta fundamentalmente al sector agrario que aún atraviesa importantes dificultades.

Por último, el presidente de la CEOE ha querido matizar que su objetivo no trata de impedir la subida del salario mínimo, sino que no cree que ahora sea el momento, "en los últimos tres años el SMI ha subido el 30%. Nadie dice que no haya que subirlo, solo decimos que no es el momento". Por ahora, parece que las presiones de los empresarios no servirán para evitar la apuesta firme del Gobierno de aumentar el salario en España, cuyo objetivo busca llegar a los 1.200 euros.